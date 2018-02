TASR

Dnes o 17:01 čítanie na minútu 0 zdieľaní Rádiohlavy 2017 zverejnili nominácie na ocenenia

Súčasťou Rádiohláv sú už tradične žánrové ceny, ktorých víťazov vyberajú odborné poroty.

Ilustračná snímka — Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 5. februára (TASR) – Verejnoprávne Rádio_FM a Rádio Devín zverejnili nominácie 10. ročníka Radio_Head Awards. O ceny poslucháčov Rádia_FM zabojujú Tolstoys, Billy Barman, Korben Dallas či Bad Karma Boy. Hlasovanie potrvá do 25. februára na webe radiohlavy.sk.

Nový domáci projekt Tolstoys získal dve nominácie. Okrem kategórie Debut roka majú šancu získať „rádiohlavu“ aj v kategórii Album roka. O hlavnú cenu zabojujú s minuloročnými albumami Korben Dallas, Bad Karma Boy či Modré hory. Medzi nominovanými je tiež kapela Fallgrapp, ktorá s debutom Rieka kraľovala cenám Radio_Head Awards 2014. Nováčikovskú kategóriu Objav roka ovládli Changing Faces, Wandererove segry, Nina Rosa, PRIE100R či mladý producent Subtension.

Súčasťou Rádiohláv sú už tradične žánrové ceny, ktorých víťazov vyberajú odborné poroty. V kategóriách Elektronická hudba, Hard and Heavy, Hip Hop/Rap/R'n'B, World Music/Folk, Klasická hudba, Jazzová a Experimentálna hudba sú nominovaní aj Beyuz, Petijee, Solid Move, Jonáš Gruska a Solamente Naturali.

Počas slávnostného večera, ktorý sa uskutoční 15. marca v bratislavskej Aegon aréne NTC, poslucháči spoznajú aj držiteľa Ocenenia za prínos do hudby, ako i víťaza kategórie Album roka/Cena kritikov. Nominácie v kategórii, o ktorej rozhodujú hudobní novinári, získali Diego, Nvmeri, Bad Karma Boy, Modré hory a Tante Elze. Víťazi si odnesú sošky rádiohláv, ktoré podľa návrhu šperkárky Bety K. Majerníkovej vyrobila sochárka Mira Podmanická.

Nominácie Radio_Head Awards 2017 sú nasledovné:

Na cenu album roka skupiny Bad Karma Boy (album Prekrásny nový svet), Fallgrapp (V hmle), Korben Dallas (Stredovek), Modré hory (Luxus clan) a Tolstoys (Botanika).

Na ocenenie singel roka ašpirujú Bad Karma Boy (za skladbu Na dne rieky), Billy Barman (100 kolies), Billy Barman (Len šedá), Katarzia (Kde sa slzy berú) a Korben Dallas (Nič sa nepýtaj).

Objavom roka bude jedna z formácií Changing Faces, Nina Rosa, PRIE100R, Subtension a Wandererove Segry.

Cenu debut roka si odnesie jeden z interpretov Bulp (album Yrsa), Gleb (Lavička Pimpin), Petijee (Soul Paper Scissors), Tante Elze (Hmota) a Tolstoys (Botanika).

Nomináciu na album roka – cenu kritikov získali Bad Karma Boy (Prekrásny nový svet), Diego (Et in Arcadia Diego), Modré hory (Luxus clan), Nvmeri (I Don't Think So) a Tante Elze (Hmota).

O cenu v kategórii elektronická hudba zabojujú Beyuz (Organika), Bulp (Yrsa), Fallgrapp (V hmle), Jimmy Pé (WuShu) a Petijee (Soul Paper Scissors).

V kategórii hip-hop/rap/r'n'b sú nominované skupiny Dame, Gleb, Modré hory, Petijee a Solid Move, v kategórii hard & heavy kapely Brute, Čad, Hyenism, Perversity a Samsara, na ocenenie v kategórii world music siahajú Ľubomír Gašpar Cimbal Projekt, Martin Geišberg & Daniel Špiner, Miloš Železňák & Anna, Páni času a Plyš. Za jazzovú hudbu sú nominovaní Bashavel, Hanka G & Ondrej Krajňák, Ľuboš Šrámek & Nikolaj Nikitin, Pavol Bereza a Sisa Michalidesová. V oblasti klasickej hudby môže ocenenie získať Milan Paľa, Ladislav Fanzowitz, Musica Aeterna, Slovenská filharmónia, Solamente naturali či Štátna filharmónia Košice. Za experimentálnu hudbu majú nominácie Brada, Daniel Kordík & James L Malone, Eva Šušková & Martin Burlas, Jonáš Gruska a Miroslav Tóth.

TASR informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková