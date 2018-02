Katka vyrába šperky inšpirované slovenským folklórom, je z nich nadšený aj britský Vogue

Kristína Jurzová

Všetky jej šperky sú navrhnuté a ručne vyrobené na Slovensku. Svojou jedinečnou tvorbou však dokázala krásu slovenského folklóru presadiť aj za hranicami našej malej veľkej krajiny.

Šperkárka Katarína Žiak. — Foto: archív Katarína Žiak.

BRATISLAVA 5. februára (Dobré noviny) - Nebyť koní, nespoznal by ju módny svet. Láska k týmto majestátnym tvorom ju totiž priviedla k šperkárstvu a nedávno aj na stránky prestížneho časopisu British Vogue. Katarína Žiaková svojou jedinečnou tvorbou dokázala krásu slovenského folklóru presadiť aj za hranicami našej malej veľkej krajiny.

K umeniu a neskôr aj k navrhovaniu šperkov sa dostala tak trochu náhodou. Od detstva túžila robiť veľa vecí, no na prvom mieste bol u nej šport a pretekanie. Venovala sa drezúrnemu jazdeniu. So začiatkom vysokej školy však musela športové jazdenie „zavesiť na klinec“.

Šperky z kolekcie Kone - Piaf. Piaf je náročný drezúrny cvik, pri ktorom kôň predvádza vznostný diagónalny pohyb, pričom vyzerá akoby klusal na mieste. Foto: katarinaziak.sk

„Toto rozhodnutie určite nebolo v danej chvíli jednoduché, ale inak to nešlo, musela som si vybrať medzi športom a vzdelaním. Vtedy som sa síce preto hnevala, ale teraz to neľutujem. Aj vďaka tomu, som si našla niečo nové, čo som si zamilovala – začala som tvoriť vlastné šperky a obrazy,“ spomína na svoje začiatky mladá Slovenka. „Prvý šperk, ktorý som vyrobila, bol prívesok s motívom drezúrneho koňa. Bol to nápad, ktorý som mala už dlhú dobu, pretože šperk – úplne podľa mojich predstáv, som nikde neobjavila. Jednoducho musela som si ho sama vyrobiť.“

Inšpiroval ju aj Sládkovič

Ako študentka so zameraním na učiteľstvo výtvarného umenia sa zoznámila s jedinečnosťou nášho ľudového umenia a nahliadla aj do tajov ornamentiky, ktorá sa stala jej srdcovou záležitosťou. Zaujímavé prvky ľudových vzorov sa snaží prenášať do modernej podoby kovového šperku. Sú to napríklad typické symboly ako holubička, srdce, štvorlístok, margarétka a mnohé iné. Druhou skupinou sú vzory, ktoré nie sú tak ľahko čitateľné. „Ak človek nie je detailne oboznámený s ľudovými technikami, inšpiračný zdroj týchto šperkov odhadne len ťažko,“ ozrejmuje Katarína. Napríklad jej kolekcia „Jemnosť čipky v kove ukrytá“ je inšpirovaná umením paličkovanej čipky.

Šperk z kolekcie Slovanské básnické múzy. Foto: archív Katarína Žiak

Pri tvorbe šperkov sa neobmedzuje iba na to, čo je momentálne v móde. Tá sa totiž neustále mení, prichádzajú nové trendy alebo sa, naopak, vracajú naspäť tie staré. „Je to neustály kolotoč, ktorý nezastavíte ani nespomalíte,“ tvrdí. Žriedlom nápadov je preto pre ňu aj odborná literatúra či naši doboví knižní hrdinovia. Jej kolekcia „Slovanské básnické múzy“ vychádza zo Sládkovičovej Maríny, Kollárovej Slávy dcéry či Hájnikovej ženy od Hviezdoslava.

Od pokusov k dokonalosti

Jedna vec je však mať nápad, druhá je jeho realizácia. „Je to dlhý proces, kým dospejete k finálnemu produktu, s ktorým ste sami spokojní a nájdete odvahu ho pustiť do ʻsvetaʽ. Najväčším kritikom som si určite ja sama. Pri výrobe mojich šperkov je nevyhnutný veľký diel ručnej práce, ktorá je potrebná na finalizáciu. Som perfekcionista, nepustím šperk z rúk, kým podľa mňa nie je bezchybný,“ hovorí šperkárka o rokoch plných pokusov a omylov, vďaka ktorým sa vycibrila k dokonalosti.

Z ponuky náušníc si vyberie každá slovenská deva. Foto: archív Katarína Žiak

Šperky vyrába v rôznych veľkostiach aj farbách, aby ich mohli nosiť dámy, ktoré majú radi len jemné malé náušničky, ale aj ženy, ktoré obľubujú veľké a výrazné šperky. Jej zákazníčky totiž radi nosia autorské kúsky. Samozrejme, šperky objednávajú aj páni, ktorí chcú potešiť svoju polovičku. Katka preto neraz vymýšľa aj šperky ako jedinečný originál pre danú osobu alebo výnimočnú udalosť.

Slovenská ornamentika v podaní Kataríny Žiak. Foto: archív Katarína Žiak

Čo sa týka materiálov, jej doménou je chirurgická oceľ, ktorá v ďalšom v tvorivom procese podlieha galvanickému pokovovaniu 23,5 karátovým zlatom. „Tento materiál som si zvolila kvôli jeho vlastnostiam a najmä jeho pevnosti. Chirurgická oceľ mi poskytuje možnosť stvárniť aj veľmi náročné a členité prevedenia, ktoré by nebolo možné vytvoriť z iného materiálu v takej konečnej podobe, akú si pri navrhovaní šperku predstavujem.“ A ako dlho to trvá? Podľa umelkyne sa výroba jedného šperku nedá presne odhadnúť, pretože pri každom kúsku a vzore je to stále iné, niekedy je to pár hodín, inokedy pár dní. Všetky šperky sú však navrhnuté a vyrobené na Slovensku a predovšetkým hand made.

Folklór ako národná hrdosť

Aj to je jeden z mnohých dôvodov, prečo si Slovensku všimol renomovaný módny časopis British Vogue, ktorý ju oslovil na spoluprácu. Katarína Žiak Jewellery sa na jeho stránkach ocitol hneď dvakrát! „Prirodzene, mala som z toho obrovskú radosť, lebo moja tvorba zaujala aj v zahraničí. Táto príležitosť ma určite motivuje aj v mojej ďalšej tvorbe. Pre mňa je však najväčším úspechom, keď moje šperky robia ľuďom radosť, zákazníčky sú s nimi spokojné a radi ich nosia. Vždy ma veľmi poteší, keď mi niektorá z nich napíše alebo pošle fotografiu, ako jej náušničky pristanú,“ teší sa Katarína, ktorá vytvorila už desať kreatívnych kolekcií.

British Vogue objavil talent mladej Slovenky. Foto: facebook/Katarína Žiak Jewellery

Tu sa však jej tvorba ani zďaleka nekončí, pretože sa zameriava aj na grafické obrazy. A keďže má hlavu neustále plnú nápadov, chystá aj niekoľko ďalších inovácií. Na otázku, či budú mať ľudia naďalej záujem o slovenský folklór, má jasnú odpoveď: „Vo folklórnej tradícii je historicky ukrytá naša národná hrdosť, je to kúsok našej nacionálnej identity a tradícií. Aj preto si myslím, že folklór ako taký si svoju modernú podobu v súčasnom dizajne uchová, aj keď časom určite prídu ďalšie nové módne trendy. Možno to už nebude až v takej viditeľnej a na prvý pohľad zreteľnej podobe, ako je to dnes, ale verím, že z dizajnu odkaz na ľudové umenie úplne nezmizne,“ uzatvára talentom sršiaca šperkárka.