TASR

Dnes o 14:35 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Rekonštrukcia mostov na Orave sa predĺži, kraj môže prísť o eurofondy

Uzávera a obchádzková trasa predstavujúca viac ako 30 kilometrov dlhý úsek ovplyvní nielen obyvateľov obcí a turistov, ale aj prácu lesníkov pri odstraňovaní veternej kalamity z konca minulého roka.

Ilustračná snímka. — Foto: Tablet.TV

Nižná 5. februára (TASR) – Rekonštrukcia mostov a ciest v úsekoch II/520 Suchá Hora – Vitanová, III/2311 Vitanová – Oravice a II/584 Zuberec – Liptovský Mikuláš v rámci cezhraničného projektu Interreg Slovensko – Poľsko bola témou pondelkového pracovného stretnutia predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Eriky Jurinovej so zainteresovanými obcami, štátnou správou a zhotoviteľom v Nižnej, okres Tvrdošín. Podľa Jurinovej sa pre neprimerane dlhé verejné obstarávanie dostal projekt do sklzu a aktuálne hrozí, že ŽSK príde o eurofondy a bude musieť preplatiť náklady poľskej strane.

"Do mája by mali byť ukončené všetky práce súvisiace s opravami. Už dnes však vieme, že tento termín nebudeme schopní dodržať. Ide o o 4,7 milióna vyčlenenú na tento projekt a reálne hrozí, že o tieto peniaze prídeme," uviedla predsedníčka ŽSK.

Podľa Jurinovej sa s rekonštrukčnými prácami nezačalo ešte ani na jednom z dotknutých úsekov. "Na poľskej strane sa im darí postupovať oveľa efektívnejšie," povedala s tým, že ešte koncom minulého roka ŽSK požiadal poľskú stranu o predĺženie termínu.

Rekonštrukcia mostov, ktorá by sa za predpokladu priaznivého počasia mohla naplno rozbehnúť v marci tohto roka, zasiahne aj niektoré oravské obce. "Z projektu je jednoznačné, že cesta medzi Oravicami a Vitanovou bude musieť byť uzavretá práve pre totálnu demoláciu pôvodných mostov. Obchádzka úseku je možná cez obec Nižná, takže budeme žiadať stanovisko dotknutých," načrtla predsedníčka ŽSK.

Uzávera a obchádzková trasa predstavujúca viac ako 30 kilometrov dlhý úsek ovplyvní nielen obyvateľov obcí a turistov, ale aj prácu lesníkov pri odstraňovaní veternej kalamity z konca minulého roka. Starosta Vitanovej Dušan Ondrík poznamenal, že obce sa uzávera síce dotkne asi najviac, no dúfa, že sa čo najrýchlejšie všetky dotknuté strany dohodnú a pustia sa do rekonštrukčných prác. "Obmedzí nám to aj cestovný ruch, no budeme radi, keď budeme mať vďaka eurofondom zrekonštruované cesty," povedal.

Projektový manažér rekonštrukcie dotknutých mostov Jaroslav Duleba priblížil, že projekt je nastavený na prvotnú rekonštrukciu dvoch mostov a následne by sa mali opravovať ďalšie. Do mája by sa podľa neho mohla vyhotoviť spodná stavba mosta a nosné konštrukcie, závisí to však od zimy a hladiny rieky Oravica. Práce by sa mali realizovať zhruba 12 mesiacov.