Český futbalista Baránek ukončil vo veku 24 rokov aktívnu kariéru

Na archívnej snímke druhý zľava Jan Baránek. — Foto: TASR/AP

Plzeň 5. februára (TASR) - Český futbalista Jan Baránek ukončil vo veku 24 rokov pre pretrvávajúce zdravotné problémy aktívnu kariéru. Uviedol to v pondelok český internetový portál idnes.cz.

Futbalista Viktorie Plzeň hral naposledy súťažný zápas 30. októbra 2016. "Je to pre mňa bolestivé rozhodnutie, ale zdravie je na prvom mieste," uviedol Baránek, ktorý prišiel do Plzne v roku 2014 ako veľký talent českého futbalu. V tom istom roku získal cenu za talent roka, v lete 2015 reprezentoval Česko na európskom šampionáte do 21 rokov. V poslednom období trápilo Baránka zranené koleno. Absolvoval niekoľko operácií, ale žiadna mu nepomohla.

Baránek odohral 77 ligových duelov a strelil v nich osem gólov. Na konte má aj deväť štartov v európskych pohároch.