TASR

Dnes o 14:34 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Pred Banskobystrickou latkou Baršim a Lasickeneová bez zábran

Obaja úradujúci majstri sveta, ktorí neprehrali od roku 2016, sa najskôr v hale na Štiavničkách sústredia na rekordy mítingu, čo by v prípade úspechu zároveň znamenalo aj tohtoročné tabuľkové výslnie.

Na snímke zľava katarský skokan do výšky Mutaz Essa Baršim a ruská skokanka do výšky Marija Lasickeneová počas tlačovej konferencie účastníkov Banskobystrickej latky. Banská Bystrica, 5. februára 2018. — Foto: TASR/Branislav Račko

Banská Bystrica 5. februára (TASR) - Účasť svetových jednotiek na utorňajšom 24. ročníku Banskobystrickej latky Katarčana Baršima a Rusky Lasickeneovej by mohli pohnúť rekordmi, aj preto sa oplatí pripomenúť niektoré maximá. Obaja úradujúci majstri sveta, ktorí neprehrali od roku 2016, sa najskôr v hale na Štiavničkách sústredia na rekordy mítingu, Baršim na 240 a Lasickeneová na 205 cm, čo by v prípade úspechu zároveň znamenalo aj tohtoročné tabuľkové výslnie.

Ak obe méty prekonajú, Baršim sám seba a Lasickeneová Chorvátku Vlašičovú, vyslúžia si po 2000 eur navyše. Po nich by mohla nasledovať ďalšia motivácia, už na úrovni svetových rekordov s odmenou 15-tisíc. Baršim si na 243 cm Kubánca Sotomayora ešte z roku 1989 trúfa, absolútny patrí taktiež Kubáncovi s 245 cm z roku 1993. Absolútny rekord u žien drží Bulharka Kostadinovová 209 z roku 1987, halový Švédka Bergqvistová 208 cm z roku 2006. Už len skutočnosť, že sa skloňujú tieto výkony znamená, že BBL ponúkne v 24. ročníku to najlepšie, čo momentálne vo svetovej výške existuje.

Účastníkov BBL na čele s Baršimom a Lasickeneovou si uctil v Obradnej sieni radnice aj primátor mesta Ján Nosko. "Mesto žije a dýcha športom, preto si mimoriadne cení, že môže privítať skokanov, ktorí nerešpektujú gravitačný zákon," povedal vo svojom príhovore a dodal: "Naša latka sa v utorok nepochybne stane centrom výškarského sveta."

Mutaz Essa Baršim a Marija Lasickenenová z rúk primátora prijali aj štartovné čísla so svojimi menami. Obaja nastúpia bez zábran a s odhodlaním odmeniť toto podujatie výnimočným výkonom. "Pre nás výškarov je tento míting niečím viac ako obyčajné preteky," povedal Katarčan. "Mne pôjde nielen o víťazstvo, ale aj o rekordný výkon. Táto sezóna je pre ne ako stvorená. Naposledy som sa v Teheráne s 238 cm presvedčil, že mi to dobre skáče. V Banskej Bystrici sa každý snaží, aby prekonal sám seba, skvelá atmosféra na to predurčuje."

Vlani najlepší atlét sveta musel po tomto ocenení doslova zutekať z rodnej krajiny. "Na oslavách som zjedol príliš veľa koláčov a aby som nepribral, tak som zutekal," zasmial sa. "Inak žijem normálne, som sám sebou. Nepovažujem sa za nástupcu Bolta, no chcel by som prispieť k tomu, aby sa atletika neustále považovala za šport číslo jedna. Ak by som mal zvážiť, čo ma viac láka, či zlato na olympiáde, alebo svetový rekord, tak asi by som dal prednosť rekordu, ktorým by som sa nezmazateľne zapísal do histórie."

Marija Lasickeneová vyzdvihla BBL úprimným vyznaním: "Je známa výbornými podmienkami a atmosférou. Ja sa chcem neustále zlepšovať, vždy zo seba vydať všetko na sto percent. Konkrétny cieľ nevyslovím, na rekordy nemyslím, verím však, že príjemne prekvapím."

Slovenskú pečať by mal v samotnej súťaži BBL udeliť Matúš Bubeník. Zatiaľ pokoril v sezóne 230 cm v Hustopečiach a pokúsi sa k tomuto výkonu niečo pridať. "Konkurencia na latke by svedčala aj majstrovstvám sveta a je pre mňa veľká česť na nej štartovať. S Baršimom som sa párkrát stretol, no asi ma nepotiahne, scenár je u mňa skákať sám za seba, v Hustopečiach som si niečo pri 230 cm skúsil. Na halové majstrovstvá sveta sa neupínam, môj cieľ je leto, aby som sa vrátil do skokanskej pohody."

Účasťou Číňana Ju Wanga sa počet krajín na podujatí historicky zvýšil na 44. Šéf organizačného štábu Alfonz Juck tento fakt vyzdvihol, no aj pripomenul veľký rešpekt pred bradatými svetovými rekordmi. "Ak sa k nim niekto priblíži, bolo by to skvelé. Nie sme prehnane optimistickí, no je pravda, že skákať budú svetové jednotky s výbornou aktuálnou formou. Viac ponúknuť v účasti nevieme, tento ročník bude výnimočný v tom, že dvoch najlepších na svete v oboch súťažiach sme ešte nemali. Najviac úsilia nás stál štart Baršima, pretože sme kvôli nemu upravovali termín. Myslím si, že pre mužov to budú malé majstrovstvá sveta na spôsob tých marcových v Birminghame. Ženská súťaž, ktorá je na rozdiel od mužov súčasťou svetového seriálu, obohatila účasťou Lasickeneová aj vďaka tomu, že sa nám na poslednú chvíľu podarilo získať ďalšie zdroje."