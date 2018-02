TASR

Dnes o 17:36 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Najväčšiu šancu získať zlato na ZOH2018 v skeletone má Lotyš Dukurs

Slovensko doposiaľ v tejto disciplíne nikdy nemalo zastúpenie a nič sa na tom nemení ani pre ZOH v Pjongčangu.

Na archívnej snímke Martin Dukurs. — Foto: TASR/AP

Bratislava XY. februára (TASR) - Súťaže v skeletone budú na zimnej olympiáde v Pjongčangu prebiehať v termíne 15.-17. februára. Rovnako ako na predchádzajúcich troch hrách, víťaza v mužskej i ženskej kategórii určia štyri kolá. Úvodné dve mužské jazdy sú na programe vo štvrtok 15. februára, tretia a finálová štvrtá sú na programe na druhý deň, ženy sa na trať dostanú 16.-17. februára. Zvíťazia pretekári s najmenším kombinovaným časom zo všetkých jázd. Slovensko doposiaľ v tejto disciplíne nikdy nemalo zastúpenie a nič sa na tom nemení ani pre ZOH v Pjongčangu.

Skeleton dostal svoje meno od tvaru pôvodných sánok, ktoré sa trochu podobali na ľudskú kostru. Pôvodne sa používali celokovové, no v súčasnosti sa z kovu vyrábajú už iba nože a rám, na ktorý sa namontuje laminátová základná doska. Na rozdiel od bobov a sánkovania idú pretekári ľadovým korytom dolu hlavou, pričom dosahujú rýchlosť presahujúcu 100 kilometrov za hodinu. Pri skeletone navyše nie sú povolené riadiace či brzdiace mechanizmy.

Vznik tohto športu sa datuje ku koncu 19. storočia. V roku 1882 britskí vojaci postavili prvú dráhu medzi švajčiarskymi mestami Davos a Klosters. O niekoľko rokov neskôr vznikla ďalšia v stredisku zimných športov v St. Moritzi, ktorá sa ako jediná dráha s prírodným ľadom používa dodnes. Od roku 1923 zastrešuje skeleton Medzinárodná federácia bobov a skeletonu (FIBT) a o tri roky neskôr dostal aj štatút olympijského športu. Svoju premiéru na ZOH si odkrútil v roku 1928 práve v St. Moritzi a druhú olympijskú účasť si pripísal o 20 rokov neskôr v rovnakom meste. Na oboch olympiádach súťažili iba muži. Potom prišla dlhá odmlka a pod piatimi kruhmi sa skeleton objavil až v roku 2002 v Salt Lake City v mužskej i ženskej kategórii a odvtedy patrí k pravidelnej súčasti hier.

Pred štyrmi rokmi v Soči získali zlaté medaily Lotyš Martins Dukurs a Britka Lizzy Yarnoldová. Najväčším kandidátom na prvenstvo bude popri lotyšskom obhajcovi olympijského zlata jeho veľký kórejský rival Yun Sung-bin, ktorý ovládol nedávno skončenú sezónu Svetového pohára (vyhral päť zo siedmich pretekov). Do boja o medaily by rád prehovorili aj Nemec Axel Jungk či Rusi Nikita Tregubov a Alexander Tretiakov. Medzi ženami je horúcou ašpirantkou na zlato Nemka Jacqueline Löllingová, ktorá počas tejto zimy triumfovala na štyroch podujatiach a so 124-bodovým náskokom pred krajankou Tinou Hermannovou vyhrala hodnotenie SP. Yarnoldovej najlepším výsledkom bolo tretie miesto v sezónnej ouvertúre v Salt Lake City a jej forma je na míle vzdialená od tej, ktorá ju zdobila v Soči.