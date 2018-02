TASR

KARATE: Na ME juniorov, kadetov a do 21 rokov sme získali 6 medailí

Najúspešnejší bol v olympijskom Iceberg Palace so zlatom v športovom zápase kumite kategórie do 76 kg junior Adi Gyurík.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Michal Svítok

Soči 4. februára (ATSR) - Slovenská výprava karatistov vybojovala na 45. majstrovstvách Európy kadetov, juniorov a 10. ME do 21 rokov v ruskom Soči až šesť medailí (1-2-3) a v bilancii jednotlivých krajín skončila siedma. Najúspešnejší bol v olympijskom Iceberg Palace so zlatom v športovom zápase kumite kategórie do 76 kg junior Adi Gyurík.

Gyurík postupne vyradil Dána Viberga, Bielorusa Hleba, Macedónčana Filipa, v semifinále si poradil po výsledku 2:0 s Turkom Enesom, vo finále zdolal Íra McCarthyho 3:0, obhájil tak titul a tretíkrát za sebou sa postavil na medailové pódium.

Dve striebra pribudli po vystúpeniach juniora Tomáša Kósu v kumite nad 76 kg a kadetky Michaely Čukanovej v súbornom cvičení kata. Kósa prehral jedine vo finále s Talianom Christianom 0:4 a Čukanová v boji o zlato nestačila s výsledkom 0:5 na Talianku Galassiovú.

Tri bronzové medaily pribudli zásluhou Juliana Enrika Smoligu v kata mužov do 21 rokov, Emy Brázdovej v kata žien do 21 rokov a Zoji Zimnikovalovej v kumite kadetiek do 54 kg.