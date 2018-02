TASR

Úspech slovenskej štvorstovkárky: Putalovú od prvého miesta delila iba stotina

Rovnaký minimálny rozdiel pripravil šprintéra Volka o účasť vo finále.

Na snímke slovenskí reprezentanti v atletike Ján Volko (vľavo) a Iveta Putalová (vpravo) počas tréningu v športovej hale Elán 22. januára 2018 v Bratislave. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Karlsruhe/Mondeville 4. februára (TASR) - Na halových mítingoch štartovali počas víkendu aj slovenskí atléti, ktorí sa pripravujú na marcové HMS v Birminghame. Šprintér Ján Volko zabehol v Karlsruhe 60 m za 6,68 s a do finále nepostúpil, štvorstovkárka Iveta Putalová vo francúzskom Mondeville skončila druhá časom 53,57.

Putalovú zdolala v súčte dvoch rozbehov jedine Poľka Baumgartová o jedinú stotinu. Rovnaký minimálny rozdiel pripravil Volka o účasť vo finále.

Putalová má tohto roku na konte už 53,14, no v Mondeville so špecifickou dráhou za týmto časom zaostala. Volko sa po menšom zranení pred bratislavským mítingom Elán vrátil na dráhu a v Karlsruhe sa priblížil k sezónnemu maximu na 0,04 sekundy. Najbližšie štartuje v utorok na ďalšom podujatí šesťdielnej IAAF World Indoor Tour v Düsseldorfe. Jeho forma by mala rovnako ako u Putalovej vyvrcholiť až neskôr na marcových HMS v Birminghame.