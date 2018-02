TASR

Futbalista Mazáň si premiéru v drese Celty užil, trému necítil

Robert Mazáň sa predstavil na ľavej strane obrannej formácie hostí a hral do 58. minúty.

Na archívnej snímke Róbert Mazáň — Foto: TASR Pavel Neubauer

Madrid 4. februára (TASR) - Slovenský futbalový obranca Róbert Mazáň si užil svoj debut v najvyššej španielskej súťaži. V sobotňajšom dueli 22. kola La Ligy na pôde Deportiva Alavés premiérovo nastúpil v drese Celty Vigo, keď dostal šancu v základnej zostave galícijského tímu.

Mazáň sa predstavil na ľavej strane obrannej formácie hostí a hral do 58. minúty. "Už v týždni sme nacvičovali taktiku a bol som v 'zostave', tak som tajne očakával, že to tak bude aj v zápase. To sa aj potvrdilo. Trému som necítil. Snažil som sa si ten zápas užiť aj napriek tomu, že sme veľmi skoro inkasovali prvý gól," uviedol v rozhovore pre web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Dvadsaťtriročný bek prišiel do Celty začiatkom januára z MŠK Žilina, pričom podpísal kontrakt do roku 2022. Šancu nastúpiť v jej drese dostal však až v sobotu. "Musím povedať, že som sa cítil dobre na to, že to bol prvý duel v La Lige, navyše po dosť veľkej pauze," priznal Mazáň. Premiéra však nevyšla úplne podľa predstáv, keďže Celta prehrala 1:2. "Škoda výsledku, ale aj to prináša futbal. Verím, že keď budem častejšie hrávať, tak budem zažívať aj víťazný pocit."

Zápas bol zo slovenského hľadiska historický. Prvýkrát v dejinách samostatnosti totiž nastúpili v jednom klube La Ligy v majstrovskom zápase dvaja slovenskí futbalisti. Spolu s Mazáňom nechýbal v základnej zostavy Celty stredopoliar Stanislav Lobotka, ktorý odohral celé stretnutie. "Bol som rád, že sme vychádzali na trávnik spolu. Podporoval ma. Bol to veľký okamih v našej kariére, veď sme hrali spolu v základnej zostave v top lige sveta. Bol to super pocit," vyznal sa Mazáň. Ten mal zo svojho výkonu celkom pozitívny dojem: "Nerád hodnotím sám seba. Môžem povedať len toľko, že som sa necítil zle."

Účastník vlaňajších ME hráčov do 21 rokov v Poľsku sa už začína vo Vigu pomaly udomácňovať. "Mám tu už aj svoj byt a je to fajn. Zvykám si," prezradil Mazáň, ktorý si už takisto hľadá učiteľa španielčiny. "Ešte ho nemám, ale určite sa chcem začať učiť španielčinu. Niečo sa už na mňa lepí. Verím, že to bude už iba lepšie," dodal futbalista, ktorý v minulosti hral aj za AS Trenčín, Senicu a Podbeskidzie Bielsko-Biala a na konte má už aj dva štarty v reprezentačnom "áčku".