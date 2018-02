TASR

NEUVERITEĽNÉ: Slovenskí florbalisti postúpili na MS

Na turnaji v Nitre triumfovali v sobotu slovenskí florbalisti nad Nemeckom.

Na snímke zľava Tim Lemke z Nemecka a Ladislav Gál zo Slovenska v zápase 2. skupiny európskeho kvalifikačného turnaja EUR 2 o postup na MS vo florbale mužov Nemecko – Slovensko v Nitre 3. februára 2018. — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 4. februára (TASR) - Slovenskí florbaloví reprezentanti zvíťazili vo svojom treťom vystúpení v 2. európskej skupine kvalifikácie MS 2018 a postúpili na svetový šampionát. Na turnaji v Nitre triumfovali v sobotu nad Nemeckom 3:2 a so šiestimi bodmi sú na druhom mieste tabuľky, pričom za Švédskom zaostávajú iba o skóre.

Slovákov čaká v nedeľu v Športovej hale Klokočina posledný duel, v ktorom sa o víťazstvo v skupine pobijú s vicemajstrami sveta Švédmi. Na svetový šampionát do Prahy (1.-9. decembra) postúpia z európskej kvalifikácie prvé dva tímy v skupinách plus ďalšie dva najlepšie z tretích miest.

Kvalifikácia MS - 2. európska skupina: Slovensko - Nemecko 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) Góly: 23. Miške (Joščák), 34. Ujhelyi (Gašparík), 46. Dudovič (trestné strieľanie) - 30. Schuschwary (Broker), 45. Wenning (Siede). Rozhodovali: Heinola, Marttinen(obaja Fín.), vylúčení: 3:2, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 2149 divákov. Zostava SR: Mazák – Šefčík, Koščo, Ujhelyi, Grlický, Čonka-Skyba - Bachan, Machara, Kubovič, Moravčík, Gál - Miške, Gašparík, Dudovič, Joščák, Nehila – Laštík, Reguly, Mráz Nemecko: Dietz - Siede, Bottcher, von Pritzbuer, N. Broker, Kuhl - Lemke, Schuschwary, J. Broker, Wenning, Kunnecke - Tobisch, Ruger, Bothe, Falkenberger, Irrgang - De Armas

Úvod zápasu bol opatrný z oboch strán. Hrala sa vyrovnaná partia, o niečo aktívnejší však boli Slováci. Prvé veľké šance mal Kubovič v 11. minúte, ale nemieril presne. Ten istý hráč mohol skórovať aj na konci tretiny, ale ani on, ani Nehila v ďalších príležitostiach neuspeli. Skóre otvoril v 23. minúte Michal Miške, ktorý strelou z diaľky prekvapil Dietza. Slováci mohli potom zvýšiť náskok, ale Nehila sám pred brankárom trafil iba jeho nohy. Od tohto momentu Nemci zvýšili aktivitu a snažili sa o vyrovnanie. Prvú možnosť mali po faule a následnom trestnom strieľaní. Tino von Pritzbuer však neprekonal Mazáka, ten proti nemu výborne zasiahol nohou. V pokračujúcej početnej výhode však napokon vyrovnal Schuschwary. Radosť Nemcov trvala iba štyri minúty, pretože potom sa utešenou strelou presadil Lukáš Ujhelyi - 2:1. Hostia však lepšie vstúpili do tretej tretiny a v 43. minúte mali opäť možnosť trestného strieľania. Mazák však "vymazal" aj Falkenbergera. O dve minúty neskôr ale Wenning predsa len dokázal prekonať slovenskú obranu a vyrovnal. V 46. minúte odpískali arbitri trestné strieľanie aj na druhej strane, Michal Dudovič s ním naložil excelentne a rozhodol o víťazovi duelu.

Hlas po zápase:

Petr Koutný, tréner SR: "Boli to obrovské nervy. Moji hráči podali fantastický výkon a dávam pred nimi klobúk dolu. Je to naozaj paráda. Mazák podal fantastický výkon a je právom hrdinom tohto zápasu. Prvá tretina bola nemastná - neslaná, ale ja som veril mužstvu. Zajtra môžeme zápas so Švédmi odohrať v pokoji a užiť si ho."