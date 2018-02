TASR

Dnes o 12:16 čítanie na minútu 0 zdieľaní Jágr po návrate z NHL s tromi asistenciami: Bolo to celkom dobré

Jaromír Jágr pred zápasom deklaroval, že pre problémy s kolenom naskočí len na pár striedaní, napokon odohral vyše 20 minút.

Na snímke Jaromír Jágr — Foto: TASR/AP

Praha 4. februára (TASR) - Český hokejista Jaromír Jágr sa po návrate z NHL po prvý raz predstavil v materskom drese Kladna. V sobotňajšom zápase 46. kola druhej najvyššej českej súťaže prispel tromi asistenciami k hladkému víťazstvu nad Benátkami nad Jizerou 7:2.

Jágr pred zápasom deklaroval, že pre problémy s kolenom naskočí len na pár striedaní, napokon odohral vyše 20 minút. "Nevedel som, či koleno vydrží, ale nakoniec to bolo celkom dobré. Bolesti som nemal. Teraz sa potrebujem dostať do tempa, pretože nás v play off čakajú úplne iné zápasy. A tréningom sa do toho dostanem ťažko," povedal Jágr pre portál iDnes.cz. Hokejový veterán hral s ortézou, na ktorú nie je vôbec zvyknutý. "Vďaka nej bol väz pevnejší. Bál som sa osobných súbojov, aby mi do nohy niekto nestrčil, pretože potom by sa mi koleno podlomilo. A kondícia? Samozrejme je to iné tempo ako v NHL, takže sa to dá vydržať aj s mesačnou tréningovou pauzou," dodal Jágr.

V drese domácich nastúpil Petr Nedvěd, ktorý sa rozlúčil s aktívnou kariérou. "Klobúk dolu pred jeho výkonom, keďže nehral veľmi dlho a na tento zápas prišiel z lyžovačky. Hral výborne, všetko si 'odjazdil'. To samozrejme nie je veľmi dobrá vizitka pre nás ostatných. Hokejista, ktorý štyri roky nehral, bol vo svojich 46 rokoch najrýchlejší. Budeme musieť začať makať, alebo sa ho budeme musieť spýtať, čo robí, aby sme trénovali ako on," vtipkoval Jágr, ktorý patril medzi hlavné postavy zápasu. Nedvěd pri svojej rozlúčke zaznamenal gól a asistenciu, Jágr pripravil spoluhráčom tri góly. Zápas sa hral v Liberci, sledovala ho vypredaná hala 7500 divákov. Tí fandili obom legendám. "Vedeli sme, že to bude... Nechcem povedať cirkus ani exhibícia, ale zápas pre Petra, na ktorý prídu ľudia. Náš cieľ bol jediný. Vyhrať, získať tri body a hrať dobrý hokej. To sa nám prvé dve tretiny veľmi nedarilo. Dosť sme sa trápili," uzavrel Jágr.