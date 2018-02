TASR

Dnes o 12:15 čítanie na minútu 0 zdieľaní DAVIS CUP: Do štvrťfinále idú aj Taliani, Fognini zdolal Sugitu

Súboj medzi Fabiom Fogninim a Juičim Sugitom skončil po päťsetovej dráme.

Na archívnej snímke Fabio Fognini — Foto: TASR/AP

Bratislava 4. februára (TASR) - Nemeckí tenisti prvýkrát po štyroch rokoch postúpili do štvrťfinále Davisovho pohára. V stretnutí 1. kola svetovej skupiny viedli v Brisbane po prvej nedeľňajšej dvojhre nad Austráliou už 3:1. Rozhodujúci tretí bod zabezpečil Nemcom Alexander Zverev, ktorý zdolal domácu jednotku Nicka Kyrgiosa v troch setoch 6:2, 7:6 (3) a 6:2.

Kyrgiosovi sa herne nedarilo, boril sa so zdravotnými ťažkosťami, počas zápasu mu ošetrovali lakeť i koleno. Problémy 14. hráča svetového rebríčka Zverev dokonale využil. "Je to úžasný pocit, niečo skvelé. Veríme, že je to pre nás iba začiatok niečoho väčšieho," citovala agentúra AP súčasnú svetovú pätorku. Nemci v aprílovom štvrťfinále narazia na lepšieho z dvojice Veľká Británia - Španielsko.

Medzi najlepšiu osmičku sa prebojovali aj Taliani. Tretí bod v Morioke v zápase s domácimi Japoncami vybojoval Fabio Fognini, ktorý v nedeľu vyhral nad Juičim Sugitom po päťsetovej dráme 3:6, 6:1, 3:6, 7:6 (6) a 7:5.