TASR

Dnes o 11:40 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Chára odohral jubilejný 1400 zápas v NHL: Je to pekný míľnik

Zo Slovákov bodoval v noci iba obranca Zdeno Chára, ktorý asistenciou prispel k výhre Bostonu 4:1 nad Torontom.

Na archívnej snímke Zdeno Chára. — Foto: TASR/AP

New York 4. februára (TASR) - Slovenský brankár Jaroslav Halák priviedol v noci na nedeľu v zámorskej NHL hokejistov New Yorku Islanders k domácemu víťazstvu 4:3 nad Columbusom. V zápase čelil až 49 súperovým strelám, inkasoval z nich však iba tri góly. Po záverečnej siréne ho vyhlásili za prvú hviezdu duelu.

Hostia od úvodu zasypali Haláka strelami, v prvej tretine na neho smerovalo až 25 pukov. "Nebudem vám klamať, som riadne unavený," priznal Halák po zápase zámorským novinárom. Islanders aj vďaka nemu dosiahli 26. víťazstvo v sezóne a v tabuľke Východnej konferencie sa dotiahli na Philadelphiu, ktorá momentálne drží druhú voľnú kartu. "Je to pre nás cenné víťazstvo. Vybojovali sme dva body, ktoré tak veľmi potrebujeme. Vlastne v našej situácii potrebujeme teraz každý bod. Budeme sa snažiť postupne stúpať hore po rebríku. V tretej tretine sme predviedli veľký výkon, rovnako aj v druhej. Vedeli sme, že prvá tretina nebola z našej strany vydarená, no našli sme cestu k víťazstvu, a to je presne to, čo dobré tímy vedia," citoval slovenského brankára oficiálny portál súťaže.

Zo Slovákov bodoval v noci na nedeľu iba obranca Zdeno Chára, ktorý asistenciou prispel k výhre Bostonu 4:1 nad Torontom. Kapitán Bruins odohral svoj jubilejný 1400. zápas v základnej časti NHL. "Je to pekný míľnik. Som šťastný, že som mohol hrať toľko zápasov, ale musím byť zároveň pripravený aj na tie ďalšie a podať v nich čo najlepší výkon. Budem hrať čo najlepšie tak dlho, ako budem môcť," povedal Chára pre športové rádio Weei. Jeho spoluhráč brankár Tuukka Rask bodoval v dvadsiatom zápase po sebe. S Raskom v bránke Bruins v riadnom hracom čase naposledy prehrali 26. novembra.

Do zostavy Winnipegu sa vrátil slovenský útočník Marko Daňo, Jets si poradili s Coloradom 3:0. Brankár "tryskáčov" Connor Hellebuyck si pripísal 25 úspešných zákrokov a zaknihival si piaty shutout v sezóne. "Klobúk dolu pred mojimi spoluhráčmi. Robili presne to, čo bolo treba, zblokovali množstvo striel," povedal Hellebuyck. Chicago s Tomášom Jurčom neuspelo na ľade Calgary, kde podľahlo domácim Flames 3:4 po predĺžení. Plamene tak ukončili šesťzápasovú šnúru prehier, naposledy zvíťazili 14. januára. Darí sa naopak Nashvillu, ktorý sa v uplynulých desiatich dueloch tešil z víťazstva osemkrát. Tentokrát na "predátorov" nestačili NY Rangers. "Vždy keď sme sa vzchopili, dokázali udrieť a dať gól," uznanlivo vyhlásil tréner Rangers Alain Vigneault.

Montreal vyhral doma nad Anaheimom 5:2, dvoma gólmi sa na triumfe podieľal obranca Jeff Petry. Ottawa uspela na ľade Philadelphie 4:3 po samostatných nájazdoch. Pittsburgh chcel natiahnuť víťaznú sériu zápasov na päť, ale proti boli "diabli" z New Jersey, ktorí zvíťazili 3:1. Zároveň sa skončila aj šnúra Sidneyho Crosbyho, ktorý predtým bodoval v 11 zápasoch za sebou. "V prvých dvoch tretinách sme hrali zúfalo, v tretej to bolo lepšie. Ale nevyhrávali sme dôležité súboje. Emočne sme neboli schopní otočiť tento zápas," uviedol Crosby.

V bránke Floridy Panthers dostal príležitosť Harri Säteri, pretože Roberto Luongo a James Reimer sú mimo pre zranenie v dolnej časti tela. Säteri mal 26 úspešných zákrokov, ten prvý po šanci slovenského útočníka Tomáša Tatara v prvej minúte. Tatar sa dostal po chybe domácich k puku na polovici ihriska, ale v nájazde neuspel. Dallas zvíťazil nad Minnesotou hladko 6:1, pričom súperovi nasúkal štyri góly v druhej tretine.

Hráči Los Angeles rozdrvili Arizonu 6:0. V domácom drese chýbal Marián Gáborík, ktorý bol iba zdravý náhradník, za Coyotes nastúpil Richard Pánik. "Kráľov" podržal brankár Darcy Kuemper, ktorý zaznamenal desiate čisté konto v profiligovej kariére a tretie v aktuálnej sezóne. Hráči St. Louis zvíťazili vďaka 27 zákrokom brankára Cartera Huttona nad Buffalom 1:0. Pre "bluesmanov" to bola štvrtá výhra z uplynulých piatich duelov. Práve Hutton bol pri všetkých víťazstvách, zaznamenal v nich dve čisté kontá a má úctyhodný priemer zákrokov 98,4 percenta.