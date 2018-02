TASR

Porsche investuje do vývoja áut s elektrickým pohonom 6 miliárd eur

Suma sa preinvestuje do roku 2022. Časť z nej sa použije na ďalší vývoj modelov áut s hybridným pohonom, ktoré sa už vyrábajú.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Stuttgart 3. februára (TASR) - Nemecká automobilka Porsche v nasledujúcich rokoch investuje ďalšie miliardy eur do vývoja áut s elektrickým pohonom. „Doteraz sme do ich vývoja vložili tri miliardy eur a v blízkej budúcnosti pôjde na tento vývoj ešte šesť miliárd eur,“ nemeckej tlačovej agentúre DPA to povedal člen správnej rady automobilky Oliver Blume.

Koncom roku 2019 príde Porsche na trh so svojím prvým modelom vozidla na elektrický pohon.

Blume nevidí možnosť zastavenia výroby áut so spaľovacími motormi. Dodal, že Porsche bude dodávať na trh športové vozidlá s benzínovým a naftovým motorom.