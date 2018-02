TASR

Dnes o 15:52 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Eurozóna a Schengen tvoria už dnes jadro EÚ, tvrdí Štefanec

Podľa europoslanca integrácia v EÚ bude pokračovať v projektoch ako Energetická únia, digitálny trh, bezpečnosť a obrana.

Na archívnej snímke Ivan Štefanec. — Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 3. februára (TASR) - Odchod Británie z Európskej únie bude príležitosťou na prehĺbenie integrácie v rámci EÚ. Zhodli sa na tom v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy predseda výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha (Smer-SD), podpredseda výboru Martin Klus (SaS) a europoslanec Ivan Štefanec (KDH).

Štefanec poukázal na to, že "jadro" EÚ existuje aj dnes: tvoria ju eurozóna a schengenský priestor. Podľa neho integrácia v EÚ bude pokračovať v projektoch ako Energetická únia, digitálny trh, bezpečnosť a obrana. Práve v tejto oblasti vidí priestor pre aktívnejšie účinkovanie krajín Vyšehradskej štvorky (V4).

Ďalší vývoj diskusií o budúcnosti EÚ bude podľa Blahu závisieť aj od Nemecka, pričom poukázal na neochotu časti členov a voličov SPD ísť do koalície s CDU/CSU. Dodal, že "Európa čaká (v Nemecku) stabilnú vládu". Blaha si myslí, že pokiaľ ide o európsky koncept, "všetko závisí od Nemecka", bez ohľadu na "ambiciózne predstavy" francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.

Martin Klus víta, že Macron hovorí v súvislosti s EÚ o nutnosti reforiem - i zásadných. Upozornil však, že SR je súčasťou priestoru, kde nie všetky krajiny sú v eurozóne.

Blaha poukázal aj na problém "vnucovania stereotypov" západnej časti EÚ. Podľa neho liberalizmus, ktorý je typický pre Škandináviu, nie vhodný pre strednú Európu. Klus, naopak, krajiny Škandinávie a Holandsko označil za "našich budúcich spojencov" po odchode Británie z EÚ.

V časti diskusie venovanej miestu strednej Európy v EÚ, Blaha upozornil, že ak bude pretrvávať povedomie o nadradenosti západnej časti EÚ, v strednej Európe bude pokračovať aj dezilúzia a euroskepsa. Štefanec však nesúhlasí, že by za problémy V4 "mohol niekto iný". Podľa neho by tento región mal viac hovoriť o pozitívach, ktoré môže ponúknuť, a o budúcnosti.

Politici sa v diskusii vyjadrili aj k momentálne problematickým vzťahom Poľska a EÚ. Štefanec upozornil, že Poľsku treba dať najavo nesúhlas s dianím na jeho vnútropolitickej scéne. Vyslovil sa proti reštrikciám a nátlaku. Podľa Klusa Poľsko "treba kritizovať za to, že robia veci, ktoré by sa v EÚ robiť nemali". Považuje však za málo pravdepodobné, že by EÚ odobrala Poľsku hlasovacie právo. Blaha si nemyslí, že by Poľsko malo byť kritizované za reformy, ktoré robí. Podľa neho kritika je namieste za odstraňovanie pamätníkov sovietskych vojakov.

Pokiaľ ide o sankcie EÚ voči Rusku, podľa Blahu v Európe rastie odpor voči nim. Dodal, že "v zákulisnej diplomacii robíme všetko pre to, aby táto rusofóbia skončila". Klus na margo toho vyhlásil, že bude obhajovať zrušenie sankcií, keď "posledný ruský vojak opustí okupované územie" na Kryme a východe Ukrajiny. Štefanec tvrdí, že "potrebujeme dobré vzťahy s Ruskom", ale nemožno súhlasiť s obsadením územia cudzieho štátu. Pripomenul Blahovi, že premiér Robert Fico (Smer-SD) pri hlasovaní na pôde EÚ sankcie voči Rusku vždy podporil.