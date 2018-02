TASR

Ľubovnianske múzeum si chce prvenstvo návštevnosti v kraji udržať

Prvenstvo v návštevnosti kraja si hrad i skanzen drží už približne desať rokov, vedenie múzea však teší najmä posun v rámci celoslovenského hodnotenia.

Na archívnej snímke skanzen Ľubovnianskeho múzea — Foto: TASR Adriana Hudecová

Stará Ľubovňa 3. februára (TASR) – Ľubovnianske múzeum si v roku 2017 udržalo prvenstvo v návštevnosti kultúrnych zariadení v správe Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Hrad a expozíciu ľudovej architektúry si prišlo pozrieť rekordných takmer 195.000 platiacich turistov, vedenie múzea chce tento trend udržať a ešte viac spestriť ponuku pre svojich hostí.

„Hoci návštevníci neuvidia tento rok palác Lubomirskych, ktorý sa rekonštruuje, chceme pre nich pripraviť ešte viac výstav, zaujímavostí, podujatí, koncertov a pod. Máme v pláne napr. sprístupniť v spomínanom paláci taký malý reštaurátorský ateliér, kde návštevníci uvidia zákulisie odhaľovania vzácnych malieb zo 17. a 18. storočia,“ uviedol riaditeľ múzea Dalibor Mikulík. Zároveň chcú pokračovať v projekte tzv. otvorených depozitárov, tento rok by mali sprístupniť depozitár umeleckej histórie.

Prvenstvo v návštevnosti kraja si hrad i skanzen drží už približne desať rokov, vedenie múzea však teší najmä posun v rámci celoslovenského hodnotenia. „Kedysi sme uzatvárali prvú desiatku najnavštevovanejších zariadení, teraz sme v prvej trojke,“ upozornil Mikulík s tým, že bola veľká výzva dosiahnuť takéto čísla, ešte väčšia však bude si ich udržať. Podľa neho sa v tejto súvislosti osvedčilo vybudovať pod hradom skanzen, ktorý sa teší veľkej obľube, i organizovanie množstva podujatí počas sezóny.

Vlani bolo najvyhľadávanejšou akciou v Starej Ľubovni zinscenovanie mierového stretnutia kráľov na hrade, ktoré videlo vyše 5800 divákov. „Tento rok chystáme počas Hradných slávností posledný júlový víkend podujatie pod názvom Keď sa kráľ z víťaznej bitky vracia. Je to rekonštrukcia udalosti, kedy kráľ Ján Sobieski v roku 1683 vyhral bitku proti Turkom, oslobodil nielen Viedeň, ale celé horné Uhorsko, a keď sa vracal do Krakova, zastavil sa na hrade Ľubovňa,“ priblížil Mikulík. Práve s týmto kráľom, ktorý podporoval astronómiu a astrológiu, bude program počas tohto roku na hrade veľmi spojený. Múzeum chce okrem iného vystaviť vzácne historické predmety zo zahraničia súvisiace so záujmami tohto poľského kráľa.

„Už teraz môžeme povedať, že kalendár podujatí na tento rok je dosť plný a pestrý, no zďaleka nie je ukončený,“ uzatvára Mikulík.