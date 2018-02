TASR

V Pjongčangu sú športoviská roztrúsené, no kompaktne prepojené

Pre potreby ZOH sú dejiská a športoviská rozdelené na dve hlavné zóny - horský klaster Pjongčang (so športovým centrom Alpensia) a prímorský klaster Kangnung na východnom pobreží ázijskej krajiny.

Na snímke interiér haly pre rýchlokorčuľovanie s názvom Gangneung Oval 9. februára 2017 v juhokórejskom Gang-nunge. — Foto: TASR/AP

Bratislava 3. februára (TASR) - Pod oficiálnym názvom dejiska tohtoročných zimných olympijských hier sa neskrýva len jedno mesto. Pjongčang v Kórejskej republike sa dá v slovenskom vnímaní najlepšie predstaviť mesto Vysoké Tatry (ale v neporovnateľnej mierke), teda ako súbor sídiel, ktoré nie sú stavebne prepojené do jednoliateho celku.

Pre potreby ZOH sú dejiská a športoviská rozdelené na dve hlavné zóny - horský klaster Pjongčang (so športovým centrom Alpensia) a prímorský klaster Kangnung na východnom pobreží ázijskej krajiny. V oboch klastroch vybudovali olympijské dediny, ktoré slávnostne otvorili vo štvrtok 1. februára predstavitelia organizačného výboru, domáceho olympijského a športového výboru, ministerstva kultúry, športu a turizmu, provincie Kangwon, sponzori a ďalší miestni zástupcovia. Športovci prichádzajú už od minulého štvrtka, úvodné ceremónie sa budú konať od 5. do 8. februára. Vztyčovanie slovenskej vlajky sa v horskej dedine uskutoční v stredu 7. februára.

Obe dediny sa skladajú z troch zón - námestia, ubytovacej a prevádzkovej časti. Návštevníci môžu využiť širokú škálu služieb od kaderníctva cez poštu a banku až po náboženské centrum. "Konštrukcia oboch dedín sa začala v roku 2015. Sme veľmi hrdí, že v nich môžeme privítať prvých športovcov. Dúfame, že všetci sa budú cítiť komfortne a bude o nich postarané tak, aby si odniesli iba príjemné spomienky," povedal na otvorení prezident organizačného výboru Lee Hee-beom.

Z dedín sa reprezentanti vo svoje súťažné dni rozpŕchnu na športoviská, ktoré sú rovnako rozdelené na dva klastre. V horskom bude najvyťaženejší rezort Alpensia, kde sa na Olympijskom štadióne uskutočnia otvárací i záverečný ceremoniál, súťaže v skokoch na lyžiach, severskej kombinácii, behu na lyžiach, biatlone, sánkovaní, boboch, skeletone, Big Air v snoubordingu a točivých disciplínach alpského lyžovanie. Rýchlostné disciplíny budú v centre Čongson, ktoré je jedno z dvoch excentricky rozložených športovísk, druhým je areál akrobatického lyžovania a snoubordingu Phoenix. V prímorskom klastri sa odohrajú hokejové turnaje (Kangnung - muži, Kwandong - ženy), bude sa súťažiť v curlingu, rýchlokorčuľovaní, rýchlokorčuľovaní na krátkej dráhe a krasokorčuľovaní. Dovedna je na programe rekordných 102 medailových disciplín v pätnástich odvetviach, na ZOH prvýkrát rozdajú viac než sto medailových kolekcií.

Kontrola Slovenského olympijského výboru (SOV) so športovým riaditeľom Romanom Bučekom a odborným pracovníkom športového oddelenia Borisom Demeterom už rok pred podujatím pochválila kompaktnosť, keďže horská a prímorská oblasť sú od seba vzdialené približne 45-50 minút cesty autom. Usporiadatelia museli dbať na zabezpečenie dopravy, ktorá tiež bude mať dva hlavné uzly. Z nich sa účastníci budú presúvať na jednotlivé športoviská v horskej, resp. prímorskej časti. Olympijský štadión, biatlonové centrum, areál severského lyžovania či točivých disciplín alpského lyžovania sú v tesnej blízkosti (do 10 kilometrov) horského uzla, do snehového parku Phoenix je to 46 kilometrov, do Čongsonu, kde budú rýchlostné disciplíny zjazdového lyžovania, 34 kilometrov. Medzi Phoenixom a Čongsonom je vzdialenosť 52,5 kilometra. Z horského do prímorského dopravného uzla je 36,6 kilometra a vyše polhodinová cesta. V pobrežnej oblasti sú vzdialenosti iba do 10 kilometrov a 15 minút cesty.