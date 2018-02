TASR

Lintner: Jágra možno uvidíme aj na Slovensku

Pred pár dňami sa vrátila do rodného Česka nestarnúca hokejová legenda Jaromír Jágr.

Jaromír Jágr. — Foto: TASR/AP

Bratislava 3. februára (TASR) – Šéf hokejovej Tipsport Ligy Richard Lintner sa už teší na blížiaci sa All Star Cup (17. februára), na ktorom sa o celkový triumf pobijú výbery najvyššej slovenskej súťaže, českej extraligy, nemeckej DEL a rakúskej EBEL. Nevylúčil, že v rámci exhibície by mohol do Bratislavy prísť aj fenomenálny Jaromír Jágr, ktorý sa vrátil z NHL do rodného Česka a okrem prvoligového Kladna by si mal zahrať aj za extraligový Třinec. Lintner sa v rozhovore pre TABLET.TV vrátil aj k nominácii SR na ZOH v Pjongčangu, po ktorej zverejnení vzniklo na Slovensku určité napätie.

Na olympijskom hokejovom turnaji sa predstaví až desať hráčov z domácej Tipsport Ligy – obranca Tomáš Starosta z Trenčína a deväť útočníkov Miloš Bubela, Patrik Lamper a Tomáš Surový z Banskej Bystrice, Ladislav Nagy a Marek Hovorka z Košíc, Michal Krištof a Matej Paulovič z Nitry, Peter Ölvecký z Trenčína a Matúš Sukeľ z Liptovského Mikuláša. "Tento počet bol pre mňa príjemným prekvapením a to, že sa tak stane, je skvelou vizitkou práce v našich kluboch. Ak mám byť úprimný, ja osobne som očakával, že sa v olympijskej nominácii objaví šesť až osem hráčov z našej najvyššej súťaže, ale že ich bude ešte viac, som nečakal, a o to viac ma to teší. Je to skvelé," povedal šéf spoločnosti Pro-hokej, ktorá riadi najvyššiu slovenskú súťaž.

Kým z Tipsport Ligy sa pod piatimi kruhmi predstaví až desiatka hokejistov, z bratislavského Slovana, ktorý pôsobí v nadnárodnej KHL a pri vstupe do tejto súťaže sa o ňom hovorilo ako základni pre slovenskú reprezentáciu, sa pre zmenu neobjaví ani jeden. "Priznám sa, že v prvom momente som si to ani neuvedomil, všimol som si to až neskôr, keď sa o tom začalo diskutovať. V každom prípade to je predovšetkým otázka pre generálneho manažéra Mira Šatana a trénera Craiga Ramsayho," pokračoval Lintner, ktorý dúfa, že slovenskí hokejisti sa v Pjongčangu postarajú o prekvapenie.

Po zverejnení nominácie nastali v Tipsport Lige rôzne šumy, ktoré takmer zapríčinili, že na olympiádu necestoval jeden z asistentov hlavného trénera reprezentácie SR a zároveň šéf banskobystrickej striedačky Vladimír Országh. Zaujímavosťou je, že ten bol svojho času v národnom tíme spoluhráč Richarda Lintnera. Práve oni dvaja mali leví podiel na semifinálovom výhre nad Švédskom na MS 2002 v Göteborgu (3:2 po samostatných nájazdoch, Országh strelil gól na 1:2, Lintner premenil rozhodujúci nájazd), kde sa Slovensko tešilo z doposiaľ jediného titulu majstra sveta. "Osobne som deklaroval záujem o to, aby Vlado na olympijské hry cestoval a myslím si, že mnoho ľudí urobilo k tomu veľmi veľa krokov. V tomto prípade by som rád ocenil prístup ostatných deviatich tipsportligových klubov. Tie totiž v istom zmysle museli obetovať niektoré výhody, ktoré by z toho mohli vzniknúť a naopak, postavili sa k tejto situácii chlapsky," vysvetlil riaditeľ Pro-hokeja.

Hviezdy zo Slovenska, Česka, Rakúska aj Nemecka

Počas olympiády však čaká hokejových priaznivcov na Slovensku aj jeden veľký sviatok. V sobotu 17. februára je v Bratislave na programe All Star Cup, na ktorom sa predstavia výbery slovenskej Tipsport Ligy, českej extraligy, nemeckej DEL a rakúskej EBEL. Ako vznikla myšlienka takéto podujatie zorganizovať? "Keďže naša liga bola za posledné roky jedinou, ktorá organizovala All Star zápasy, tak počas toho vlaňajšieho som pozval šéfa českej najvyššej súťaže Jozefa Řezníčka, s ktorým sme sa veľa rozprávali. Ten našu debatu preniesol na zasadnutie organizácie Hockey Europe, kde téma spoločnej exhibície zaujala aj niektorých ďalších kolegov. Mojou podmienkou však bolo, aby sa minimálne prvý ročník konal na Slovensku, s čím všetci súhlasili, a tak už o pár dní sa majú hokejoví fanúšikovia naozaj na čo tešiť," ozrejmil Lintner s tým, že na turnaji sa bude hrať spôsobom 3 na 3 každý tím s každým, zápasy potrvajú 2x15 minút a každé mužstvo bude mať tucet korčuliarov a dvoch brankárov. Tabuľka určí výsledné poradie po poslednom súboji, ktorý obstarajú slovenská a česká liga.

Pred pár dňami sa vrátila do rodného Česka nestarnúca hokejová legenda Jaromír Jágr. Fenomenálny krídelník podpísal zmluvu s prvoligovým Kladnom, ak by však tomuto klubu nevyšiel boj o extraligu, mohol by sa ešte v aktuálnej sezóne objaviť aj v drese Třinca v najvyššej súťaži. Je teoreticky reálna Jágrova účasť aj na bratislavskom podujatí? "Jedným očkom sledujem situáciu okolo jeho návratu a možno verejnosti nie je úplne známe, že Petr Nedvěd, ktorý je generálny manažér českého výberu, je zároveň aj veľmi dobrý kamarát s Jágrom. Vedel by som si teda predstaviť, že za istých okolností by možno Jágr na tomto podujatí nenastúpil, ale prišiel do Bratislavy ako hosť. Fakt je ten, že Kladno má práve v tú sobotu na programe domáci zápas, takže asi to bude komplikované, ale nevylučujem, že by sa aj také niečo mohlo stať," dodal Lintner.