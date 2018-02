TASR

Dnes o 10:13 čítanie na minútu 0 zdieľaní Žiaci si môžu vďaka národnému projektu rozvíjať záujmovú orientáciu

Hlavným nástrojom sú aktivizujúce pedagogické metódy využívané v rámci celodenného výchovného systému.

Ilustračná snímka — Foto: TASR - Milan Kapusta

Bratislava 3. februára (TASR) - Národný projekt Škola otvorená všetkým motivuje žiakov nielen zo sociálne znevýhodneného prostredia k zmysluplnému tráveniu voľného času. Hlavným nástrojom sú aktivizujúce pedagogické metódy využívané v rámci celodenného výchovného systému. Žiaci tak majú možnosť rozvíjať svoju záujmovú orientáciu zážitkovou formou aj v popoludňajších hodinách.

"Jednou z možností ako motivovať žiakov k rozvoju špecifických schopností, zručností a záujmov v čase mimo vyučovania sú aj rôzne tematické súťaže," informovala Dana Mahútová z Metodicko-pedagogického centra. Takou bola aj súťaž, počas ktorej mohli žiaci základných škôl ponúknuť pohľad do ich života počas práce a tvorby v záujmových útvaroch. Ich cieľom bolo vytvoriť komiks. Žiaci materských škôl sa zas mohli zapojiť do výtvarnej súťaže. "Žiaci nesklamali a prejavili nielen nápaditosť, ale aj zmysel pre humor. Či už to bol učiteľ - Superman, vďaka ktorému si žiak zlepšil školské výsledky, Malý Princ, ktorý pomohol obyčajnému chlapcovi k uvedomeniu, že môže byť obyčajne neobyčajný v každodenných skutkoch alebo nenápadný slimáčik, ktorý svojou vytrvalosťou dokázal veľké veci," priblížil témy víťazných prác odborný garant v prostredí základných škôl Pavol Kočiš.

"Celkovo bolo v roku 2017 v rámci projektu vytvorených 1142 záujmových útvarov. Koncom januára tohto roku ich už bolo 2140," povedala Mahútová. Národný projekt vyhlásil novú súťaž, v rámci ktorej môžu zapojené školy zasielať fotografie z činnosti v záujmových útvaroch do 19. marca.