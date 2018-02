TASR

Fotograf Peter Stanley Procházka predstavuje film.sk

Medzi osobnosťami slovenskej kinematografie existuje aj herec, ktorý sa do archívu Petra Procházku na jeho veľké sklamanie nedostal.

Na archívnej snímke Peter Stanley Procházka — Foto: TASR Martin Palkovič

Bratislava 3. februára (TASR) - Pred objektívom má najradšej ľudí z oblasti kultúry. S nadšením fotografuje hudobníkov a spisovateľov. Osobnosti filmového umenia predstavuje Peter Stanley Procházka na výstave film.sk od 2. februára v Tatranskej galérii v Poprade.

"Veľa osobností z hudobnej i literárnej oblasti je spojených so svetom filmu. Mnohí robia hudbu a iní scenár a niektorí zasa hrajú vo filmoch. Napríklad Vinco Šikula v Havettovej Slávnosti v botanickej záhrade alebo Rudo Sloboda v Rihákovom filme Albert, Albert. Medzi nimi sa mi objavila, pri vŕtaní sa v archíve, zlatá nitka, ktorá spája tieto osobnosti v jeden celok vhodný na výstavu o filme," povedal v rozhovore pre TASR Procházka a pripomenul: "A taký všestranný Milan Lasica by stačil na nie jednu výstavu. Ale dejú sa aj iné veci okolo filmu, fotím festivaly, premiéry, udeľovania cien."

Z bohatého archívu vybral na aktuálnu výstavu 882 záberov. "Z toho prešlo do užšieho výberu 85 fotografií a zväčšilo sa 55 záberov okolo rozmeru 45 x 30 cm. Výber nebol ľahký, chcel som, aby sa do neho dostal skoro celý prierez ľudí, čo vytvárajú čarovný svet filmu," vysvetlil a vymenoval svoje najcennejšie kúsky: "Fotka Olinky Schoberovej a Juraja Jakubiska vo V-klube po natáčaní filmu Dovidenia v pekle, Dušana Hanáka pri jeho filmových plagátoch. Vladimír Weiser z filmu 322 bol môj kamarát z bratislavského korza."

Procházka považuje film za zázrak. "Prenesie vás, 'vcucne' vás cez plátno do svojho deja, do svojho sveta. Vznesie vás do výšav ako mňa Zväčšenina Michelangela Antonioniho. Mal som to šťastie, že bol po ruke starší brat Mekyho Žbirku, ktorý film so mnou rozoberal záber po zábere a tak ma pomaly priviedol späť na zem," spomína s tým, že na MFF Bratislava sa mu podarilo odfotiť Vanessu Redgrave, práve hlavnú predstaviteľku jedného z najslávnejších filmov 60. rokov.

A ktorá herečka je podľa známeho fotografa najfotogenickejšia? "Všetky majú v sebe to krásno. Napríklad Milka Vášáryová, Magda Vášáryová, Božidara Turzonovová, Zuza Kocúriková, Zuzana Kronerová, Zuzka Kanócz, Ingrid Timková, Kristínka Svarinská, Peťa Polnišová," vymenúva ženy, ktoré mal pred objektívom. Petru Polnišovú uvidia návštevníci výstavy na zábere s Anitou Ekberg. "Áno, s tou Anitou z Felliniho Sladkého života," podčiarkuje 65-ročný rodák z Bratislavy, ktorý má na svojom konte aj unikáty - skupinovú fotografiu 13 režisérov, spoločnú fotku 14 kameramanov či záber tzv. neviditeľných ľudí - šéfov filmových klubov. Tých zachytil na jednej svojej cennej fotografii 42.

Medzi osobnosťami slovenskej kinematografie existuje aj herec, ktorý sa do archívu Petra Procházku na jeho veľké sklamanie nedostal. "Keď som robil v jednom týždenníku 'dva v jednom' - technického redaktora a aj fotografa, kolega šiel robiť rozhovor s Jožkom Kronerom. Ja som musel ísť do tlačiarne zaniesť zalomené noviny. Myslel som si, že pána Kronera si odfotím neskoršie, ale onedlho, pre mňa nečakane, zomrel," prezradil držiteľ Ceny Slovak Press Photo za celoživotné dielo. Pri otázke "veľkých úlovkov" z prostredia zahraničných filmových hviezd spomína 30. august 1989: "Do bratislavského PKO prišla otvoriť výstavu Americký film bývalá detská herečka Shirley Jane Templová, ktorá v roku 1934 ako šesťročná získala Oscara a podarilo sa mi ju s Oscarom odfotiť. V tej dobe to bol pre mňa veľký úlovok."

Výstava potrvá do 18. marca.