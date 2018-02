TASR

Dnes o 10:08 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní NHL: Boston poslal Cehlárika späť na farmu do Providence

Dvadsaťdvaročný krídelník tak pobudol v prvom tíme iba krátko, za Boston stihol odohrať len jeden zápas, v ktorom dostal šancu na približne desať minút.

Na archívnej snímke Peter Cehlárik — Foto: TASR/Martin Baumann

Boston 3. februára (TASR) - Vedenie klubu NHL Boston Bruins poslalo slovenského hokejistu Petra Cehlárika späť na farmu do Providence (AHL). Na klubovom webe to oznámil generálny manažér bostonských "medveďov" Don Sweeney.

Dvadsaťdvaročný krídelník tak pobudol v prvom tíme iba krátko, za Boston stihol odohrať len jeden zápas, v ktorom dostal šancu na približne desať minút. Dokopy v tejto sezóne absolvoval v zámorskej profilige šesť stretnutí, v ktorých zaznamenal gól a asistenciu.

Bruins "prevelili" Cehlárika do rezervného tímu, keďže na návrat do zostavy je už pripravený Noel Acciari a zranenie Andersa Bjorka nie je také vážne, ako pôvodne vyzeralo. Slovenský útočník odohral v prebiehajúcej sezóne vo farmárskej AHL 17 duelov so ziskom 13 bodov (6+7).