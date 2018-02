Dobré noviny

Včera o 21:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Video prešovskej upratovačky sa stalo hitom slovenského internetu. Keď ho uvidíte, pochopíte

Každá práca má svoje pre a proti. Táto pani by o tom vedela rozprávať.

PREŠOV 2. februára - Kto by si myslel, že pani upratovačky to majú ľahké, je na veľkom omyle. Dôkazom je video, ktoré priniesol portál Nový čas. V jednom z nákupných centier na prešovskom sídlisku Sekčov došlo k celkom milej no zároveň vtipnej situácii. Dôsledná pani upratovačka sa totiž snažila vyleštiť dvere, ktoré sa otvárajú na senzor pohybu. Či sa jej to podarilo si pozrite na vlastné oči.