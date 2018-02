TASR

Krajiny V4 a štyri štáty z Balkánu podporili politiku súdržnosti

Na archívnej snímke maďarské predsedníctvo vo Vyšehradskej štvorke (V4) — Foto: TASR/AP

Bratislava/Budapešť 2. februára (TASR) – Eurofondy ako nástroj na vyrovnávanie rozdielov medzi krajinami a regiónmi musia pokračovať aj po roku 2020. Zhodli sa na tom v Budapešti ministri krajín Vyšehradskej štvorky (V4) zodpovední za politiku súdržnosti, a ich kolegovia zo Slovinska, Chorvátska, Rumunska a Bulharska. TASR o tom v piatok informoval komunikačný odbor Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho (Smer-SD).

Na stretnutí prijali spoločné vyhlásenie o podpore politiky súdržnosti ako jednej z priorít budúceho európskeho rozpočtu, uvádza komunikačný odbor.

"Zhodli sa na tom, že všetky regióny by mali mať naďalej možnosť využívať finančné prostriedky z tejto politiky Európskej únie (EÚ), pričom miera spolufinancovania by mala zostať zachovaná," konštatoval s tým, že k zjednodušeniu politiky súdržnosti by malo pomôcť zosúladenie pravidiel medzi fondami a inými nástrojmi podpory aj zefektívnenie systému kontrol. V súvislosti s budúcnosťou politiky súdržnosti vicepremiér Pellegrini povedal, že pre SR sú kľúčové európska stratégia po roku 2020, flexibilita pri výbere tematickej podpory, a najmä zjednodušenie systému, zameraného na výsledky.

Slovensko od 1. júla 2018 prevezme predsedníctvo vo V4. "Počas nášho predsedníctva chceme byť lídrom záverečnej fázy rokovaní o európskom rozpočte. Slovensko je pripravené prevziať iniciatívu a razantne presadzovať v EÚ spoločnú víziu V4 o budúcnosti eurofondov," vyhlásil.

S predstaviteľmi krajín diskutovala aj eurokomisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen a eurokomisár pre rozpočet a ľudské zdroje Günther Oettinger, uzatvára komunikačný odbor.