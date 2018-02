TASR

Na lyžovačku do Stuhlecku možno ísť z Bratislavy špeciálnou dopravou

Kopec Stuhleck vo výške 1783 metrov má 24 km upravených širokých zjazdoviek a dáva na výber každému podľa zdatnosti a odvahy.

Ilustračná snímka — Foto: TASR Štefan Puškáš

Bratislava 2. februára (TASR) – Do Stuhlecku pri obci Spital am Semmering, najväčšieho lyžiarskeho strediska na východe Rakúska, pre slovenských záujemcov zabezpečuje špeciálnu autobusovú dopravnú linku z Bratislavy spoločnosť Slovak Lines.

Podľa jej hovorkyne Evy Vozárovej na túto lyžovačku už ôsmu sezónu jazdí doprava každú sobotu, nedeľu, cez sviatočne dni a prázdniny do konca obdobia s vhodnými snehovými podmienkami. Lyžiari sa pohodlne a bezpečne odvezú až pod svah a nemajú problémy s plánovaním cesty, šoférovaním a parkovaním. Cestovné lístky so skipasom si možno zakúpiť online na webstránke dopravcu alebo v pokladniciach na autobusovej stanici Nivy, odkiaľ spoje odchádzajú ráno o siedmej hodine a o dve hodiny sú pod svahom. Naspäť do Bratislavy autobus odchádza o 16.30 h.

"Skipasy rozdáva vodič autobusu, ktorý poskytne lyžiarom základné informácie. Výhodou je aj to, že v čase obeda od 12.00 do 13.00 h je im k dispozícii. Lyžiari sa môžu prísť do autobusu zohriať, prezliecť, najesť, napiť, oddýchnuť si a potom vrátiť opäť na svah," uviedla pre TASR Vozárová.

Zároveň dodala, že nadšenci bežeckého lyžovania si môžu vychutnať osem km dlhú upravenú trať s klasickou stopou, vedúcu na druhú stranu do susediacich stredísk Steinhaus a Semmering. Okrem lyžovania možno využiť sánkarskú dráhu, snowtubing, tiež služby lyžiarskej školy, požičovne lyží, reštaurácie alebo rýchleho občerstvenia.

Kopec Stuhleck vo výške 1783 metrov má 24 km upravených širokých zjazdoviek a dáva na výber každému podľa zdatnosti a odvahy. Množstvo lyžiarov netvorí veľké zápchy, na svah s tromi výstupnými stanicami sa plynule presúvajú štvor- a šesťmiestnymi sedačkami.