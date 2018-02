TASR

Dnes o 16:01 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Super Bowl LII má jasného favorita v New England Patriots

Už v pondelok 5. februára 30 minút po polnoci nášho času si milovníci tohto športu budú môcť vychutnať jedinečný športový zážitok.

Zápas Super Bowl v polčase sprestrujú svojimi vystúpeniami speváčky a speváci. — Foto: TASR/AP

Minneapolis 2. februára (TASR) - Obhajoba titulu je v zámorskej lige amerického futbalu NFL skôr rarita. V nedeľňajšom (SEČ už v pondelok 5. februára o 0.30 h) Super Bowle LII budú mať príležitosť na druhé víťazstvo za sebou hráči New England Patriots, ktorí ako víťazi konferencie AFC nastúpia na U.S. Bank Stadium v Minneapolise v pozícii jasného favorita proti šampiónom NFC Philadelphia Eagles.

Práve "patriotom" sa v roku 2005 podarilo obhájiť Trofej Vincea Lombardiho ako zatiaľ poslednému tímu NFL. Celkovo majú od roku 1967, keď sa začal hrať Super Bowl, na konte päť prvenstiev a spoločne s Dallasom Cowboys a San Franciscom 49ers figurujú na druhom mieste za šesťnásobným víťazom Pittsburgh Steelers. Pri všetkých triumfoch New England bolo duo Bill Belichick (tréner) a Tom Brady (rozohrávač) a očakáva sa, že ich bohaté skúsenosti budú nad sily "orlov". Hráči Philadelphie sa okrem toho musia celú vyraďovaciu časť spoliehať na náhradného rozohrávača Nicka Folesa, ktorý zaskakuje po zranení jednotky Carsona Wentza.

Napriek jeho absencii sa Eagles príliš nenadreli v konferenčnom finále s Minnesotou, Vikings po jednoznačnom výsledku (38:7) prepásli možnosť odohrať Super Bowl na vlastnom štadióne. Patriots majú za sebou tesnejší zápas (24:20) s príjemným prekvapením ročníka Jacksonville Jaguars. Pred týmto duelom bol otázny Bradyho štart, hviezdny quarterback sa však dal dokopy a mužstvo povedie aj vo svojom ôsmom Super Bowle. Je jeden z dvoch hráčov s piatimi úspechmi, iba on dosiahol všetkých päť vo farbách jedného klubu. "Minulý rok prišla na finále celá moja rodina, bolo to veľmi špeciálne. Teraz nastáva ďalšia šanca a verím, že opäť bude mať šťastný koniec. Nesmierne sa teším do Minnesoty, žije v nej mnoho členov mojej rodiny. Je neuveriteľné, že sa hrá práve v Minnesote, pred pár týždňami som si to ani neuvedomoval," povedal 40-ročný Brady pre CNN.

Philadelphia síce postúpila zo základnej časti ako najvyššie nasadené mužstvo NFC, ale počas celého play off vystupuje v úlohe outsidera, najmä pre zranenie Wentza. Táto pozícia jej však vyhovuje a dokráčala až ku svojej tretej šanci na premiérové víťazstvo v Super Bowle. V roku 1980 nestačila na Oakland Raiders, v roku 2004 podľahla New England. Pre Eagles to tak bude príležitosť na odvetu. "Môj prístup sa zmenil za uplynulé roky. Naučil som sa užívať si aktuálny moment a som zaň vďačný. Po úvodnom výkope sa všetko spomalí, nervy odídu. Len sa sústredíte a nevnímate okolie. Ťažko sa to dá pochopiť, pokiaľ ste to nezažili," povedal Foles.