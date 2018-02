Dobré noviny

Dnes o 10:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Milionári skúpili obrovské pozemky, aby ich potom venovali krajine ako národné parky

Milionári peniazmi neplytvali, ale využili ich na záchranu prírody.

PATAGÓNIA 3. februára - V Čile došlo k úžasnej veci, ktorá poteší nejedného milovníka prírody. Prezidentka Michelle Bacheletová predstavila päť nových národných parkov, ktoré sa automaticky stanú neodmysliteľnou súčasťou 17 chránených území. Národné parky sa rozprestierajú na území o rozlohe 41,6-tisíc kilometrov štvorcových. Chránené územia pokrývajú väčšinu územia Patagónie. Desatinu z tejto rozlohy daroval Čile americký milionár Douglas Tompkins so svojou manželkou Kristine McDivitt Tompkinsovou.

Boj s nedôverou

Treba uznať, že rozhodnutie manželského páru je obdivuhodné, no aj napriek dobrej viere sa dočkali obviňovania, pochybností a nedôvery. Manželia totiž pred rokmi založili neziskovú organizáciu, prostredníctvom ktorej skupovali státisíce akrov pôdy ako v Čile tak aj v Argentíne. Väčšina ľudí si vymýšľala rôzne dôvody, prečo tak manželia konajú. Vznikali nepravdivé klebety. Pani Tompkinsová pravidelne dostávala výhražné e-maily a ich pozemky boli sledované. Klebety sa však od skutočnosti úplne líšili. Milovníci prírody, akými sú manželia Tompkinsonovci, chceli prírodu iba ochrániť pred nadnárodnými firmami a extenzívnym farmárčením.

Pomáhali všade, kde sa dalo

Vlastnili Pumalin Park. V roku 1979 vytvoril pán Tompkins v San Franciscu sekvojový park, podal pomocnú ruku pri kúpe dažďového pralesu v Argentíne. Tu sa to však nekončí. Pustili sa totiž do záchrany prírody v Čile. Projekt sa skončil odovzdaním vykúpenej pôdy do rúk štátu. Zmluva bola podpísaná v marci minulého roka. Tohto momentu sa žiaľ pán Tompkins nedožila a tak v projekte pokračovala manželka sama.

„Ide o bezprecedentný akt ochrany,“ uviedla prezidentka Bacheletová. To, že boli vytvorené parky a prijatá legislatíva na ochranu životného prostredia, pomohlo dostať sa Čile na popredné priečky svetového úsilia o ochranu prírody. Mohlo by sa však zdať, že s ukončením funkčného obdobia prezidentky v marci sa zabudne na ochranu prírody. Bacheletová sa totiž nedokáže zhodnúť takmer v ničom so svojim nástupcom Sebastianom Piñerom . Našťastie tomu tak nebude. Zmeny v iných sférach síce nový prezident bude presadzovať, v téme ochrany prírody sa obaja zhodujú.

Odporcovia a kritici

Mnohí sú z chránených oblastí nadšení. Nájdu sa ale aj odporcovia a to z radov farmárov a lovcov losov. Tí minulý rok obsadili jeden z parkov a dali tak najavo, že nesúhlasia. Tvrdia, že americkí milionári s vládou bránia ich miestnej ekonomike. „Sme to my, ktorí sme sa tu narodili. Nebolo preukázané, že to naozaj prinesie prospech celej komunite,“ odkázal cez média starosta mesta Cochrane Patricio Ulloa. Prezidentka Bacheletová je však presvedčená, že je nevyhnutné prírodu ochraňovať.