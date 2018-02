TASR

Dnes o 14:15 čítanie na minútu 0 zdieľaní Andrisík a Róth zamierili z Banskej Bystrice na hosťovanie do Detvy

Na snímke vľavo Mário Róth. — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Detva 2. februára (TASR) - Slovenskí hokejoví útočníci Martin Andrisík a Mário Róth budú do konca aktuálnej sezóny Tipsport Ligy pôsobiť v HC '07 Orin Detva. K nováčikovi súťaže zamierili v rámci hosťovania z Banskej Bystrice. Oba kluby o tom informovali na oficiálnych webstránkach.

Obaja mladí útočníci nedostávali v nedávnom období dostatok priestoru v A-mužstve Banskej Bystrice a vzhľadom na aktuálnu šírku kádra "baranov" nebol predpoklad, že by sa to v závere základnej časti, resp. v play off zmenilo. "My sme to situovali tak, aby tí chalani, ktorí by pravdepodobne nedostávali toľko šancí v závere základnej časti a počas play off, hrali, pretože mladý hráč potrebuje hlavne hrať. Aj preto sme sa rozhodli pre tento krok. Je to dobré do budúcna pre nich a aj pre nás, aby od polovice februára nestáli, ale aby mali hernú prax čo najdlhšie," uviedol tréner HC '05 iClinic Banská Bystrica Vladimír Országh pre klubový web.

Okrem Andrisíka a Rótha zamieril na hosťovanie aj obranca Peter Valent, ktorý bude pôsobiť v prvoligovom Prešove. V závere prestupového obdobia nastalo v tíme úradujúceho majstra viacero zmien. K trom spomínaným odchodom pribudol aj obranca Mislav Rosandič, ktorý sa vrátil do Česka, naopak do kádra "baranov" pribudol útočník Pavol Skalický a obrancovia Klemen Pretnar a Nick Trecapelli.