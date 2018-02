TASR

Dnes o 14:00 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Sestry vítajú možnosť predpisovať zdravotnícke pomôcky

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek však považuje za škodu, že to bude len 15 z vyše 5000 pomôcok.

Ilustračné foto. — Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 2. februára (TASR) - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek víta, že sestry špecialistky budú môcť po prvýkrát v histórii predpisovať niektoré zdravotnícke pomôcky. Považuje však za škodu, že to bude len 15 z vyše 5000 pomôcok. Komora preto verí, že Ministerstvo zdravotníctva SR ešte prehodnotí svoj návrh a sestrám umožní predpisovať aj ďalšie pomôcky.

"Vážime si rozhodnutie pána ministra Tomáša Druckera (nominant Smer-SD), ktorý sa ako prvý minister zdravotníctva v histórii odhodlal posilniť kompetencie sestrám a pôrodným asistentkám, a tým umožnil najodbornejším sestrám predpisovať zdravotnícke pomôcky, čo doteraz mohli len lekári," uviedla prezidentka komory Iveta Lazorová.

Komora ale zároveň upozorňuje, že v ministerskom návrhu chýbajú viaceré pomôcky, ktoré sa často využívajú v terénnej praxi Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) alebo domovoch sociálnych služieb, ako napríklad niektoré druhy bariel. "Taktiež by pacientom veľmi pomohlo, keby im sestry špecialistky v rámci ADOS mohli predpisovať antidekubitné a polohovacie pomôcky, pomôcky uľahčujúce osobnú hygienu, vaňové a sprchovacie, pomôcky uľahčujúce osobnú hygienu na toalety, polohovaciu posteľ, či toaletnú stoličku a vozík s príslušenstvom," doplnil predseda Sekcie sestier pracujúcich v ADOS Jaroslav Straka.

Prezidentka komory preto označila za veľkú škodu, že sestry špecialistky budú môcť pre začiatok predpisovať len 15 vybraných pomôcok. "Aj naďalej sa preto budú musieť viacerí imobilní alebo polymorbídni pacienti prevážať z miesta bydliska či zariadenia sociálnych služieb k lekárovi, kde musí často čakať aj hodiny na poradie preto, aby mu lekár predpísal zdravotnícku pomôcku či materiál, ktorý nevyhnutne potrebuje na to, aby sa zlepšil jeho zdravotný stav," zhrnula Lazorová.

Sestry a pôrodné asistentky by od marca tohto roka mohli predpisovať niektoré zdravotnícke pomôcky. Po tom, čo sa od januára zmenila legislatíva, ministerstvo zdravotníctva predložilo do medzirezortného pripomienkovacieho konania návrh potrebnej vyhlášky. Tá prináša zoznam 15 zdravotníckych pomôcok, ktoré by po novom predpisovali aj sestry špecialistky.

Ide napríklad o podložky pod chorých, plienky, obväzy, roztoky na výplachy rán či niektoré vložky na inkontinenciu alebo urinálne vrecká. Obmedzenie okruhu pomôcok, ktoré bude môcť predpísať aj sestra, zdôvodnilo ministerstvo odbornými kompetenciami a potrebou efektívneho vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia.