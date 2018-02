Dominika Dobrocká

Dnes o 14:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Postrelili ju do hlavy a lekári ju chceli odpojiť od prístrojov. Jej manžel povedal nie a žena sa kompletne uzdravila

Mladá matka a manželka prežila streľbu v Las Vegas. Lekári jej nedávali žiadnu šancu, ona zabojovala a žije.

— Foto: Repro foto YouTube

PHOENIX 3. februára - Mal to byť deň plný osláv. Prišlo však niečo, čo nikto ani v najhoršom sne nečakal. Spojené štáty zažili 1. októbra 2017 najhroznejší masaker vo svojej histórii. Počas hudobného festivalu Route 91 Harvest v Las Vegas sa z ničoho nič začalo strieľať. Útočník bezhlavo strieľal po zabávajúcich sa ľuďoch z protiľahlého hotela. Medzi návštevníkmi bola aj tridsaťročná Jovanna Calzadillasová so svojim manželom Frankom.

Foto: Facebook/Frank Calzadillas

Pár oslavoval Frankov šťastný návrat z misie v Afganistane. V momente, ako sa však spustila streľba, radosť vystriedal boj o život. Jovannu jedna guľka zasiahla do hlavy. Okamžite po príchode záchranárov bola prevezená do nemocnice, kde sa lekári všemožne snažili, aby ju udržali nažive. Mladá žena upadla do kómy a lekári v nemocnici v Las Vegas jej nedávali veľkú šancu na prežitie. Frank si vypočul tú najhoršiu správu. Zranenia boli vážne a prognózy naznačovali, že už Jovanne nič nepomôže.

Manžel a otec ich spoločných detí bol postavený pred to najťažšie rozhodnutie. Bojovať a ešte čakať alebo dať súhlas na odpojenie od prístrojov. Frank pre média prezradil, že sa mu vtedy snívalo o jeho milovanej manželke. „Objala ma, pobozkala a povedala, že bude všetko v poriadku,“ spomína na zlomový okamih Frank. Jovanna sa po 18 dňoch prebrala z kómy a rodina ju 19. októbra previezla do nemocnice vo Phoenixu. V tej dobe nedokázala dýchať bez prístrojov a stav sa nezlepšoval.

Zázraky existujú

Riaditeľka neurorehabilitačnej kliniky Christina Kwasnicaová prezradila, že guľka Jowannu zasiahla do ľavej časti jej mozgu. Lekári ani rodina sa však nevzdávali a za život ženy bojovali. Postupne jej začali znižovať dávky liekov proti bolesti, čo spôsobilo, že Jovanna začala reagovať. Začiatkom novembra už dokázala dýchať sama, nepotrebovala žiadne prístroje. O ďalšie dva týždne sa dokázala sama napiť. Postupne dokázala vďaka robotickému exoskeltu ísť na prechádzku. Manžel sa jej venoval a snažil, aby sa jeho Jovanna naučila všetko odznova.

Foto: Repro foto YouTube

Nedá sa pochybovať, že Jovanna Calzadillasová je bojovníčka. Jej príbeh zaujal aj novinárov, ktorým poskytla svoje prehlásenie, no jednoznačne odmietla akékoľvek otázky. „V októbri minulého roka sa časť môjho ja zmenilo. Navzdory tomu, že už nikdy nebudem rovnaká Jovanna, vrátim sa a budem silná. Moje deti a moja rodina. Nikdy ich neopustím,“ znelo jej odhodlanie vyhlásenie.