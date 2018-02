Lenka Miškolciová

Tisícky rokov sa ukrývalo v džungli: Objavili mayské veľkomesto obrovských rozmerov

Najnovší objav archeológov prekrútil všetko, čo si mysleli, že doteraz vedeli o mayskej kultúre.

Ilustračná snímka — Foto: Unsplash

GUATEMALA 2. februára - Archeológom v Guatemale sa podaril naozaj prelomový objav. Pod džungľou objavili vďaka laserovej technológii rozľahlé mayské veľkomesto. Doteraz sa pritom predpokladalo, že Mayovia žili v riedko osídlených obydliach a džungľa ich pomaly vytláčala. Najnovší objav však dokazuje niečo úplne iné.

Veľkomesto pod guatemalskou džungľou prezývané aj „megalopolis“ totiž podľa archeológov tvorí viac ako 60-tisíc domov a iných stavieb vrátane palácov, pyramíd, vyvýšených ciest, ale aj hradieb, ktoré chránili mesto či pevností. Počet obyvateľov sa odhaduje až na niekoľko miliónov. Informoval o tom portál National Geographic.

Až doteraz sa vedci domnievali, že Mayov v minulosti žilo približne 5 miliónov. Najnovší objav strateného mayského mesta dokazuje, že len v ňom samotnom a jeho bezprostrednom okolí žilo okolo 10 až 15 miliónov Mayov. A už vôbec sa nezdá, že by ich džungľa vytláčala, prípadne, že by im tropické podnebie neprospievalo, ako sa vedci do dnešných dní domnievali. Mayovia boli naopak vyspelou civilizáciou, ktorá sa mohla rovnať napríklad aj starovekým Grékom či Rimanom.