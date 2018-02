TASR, Dobré noviny

Napriek tomu, že modrotlač je zapísaná do Reprezentatívneho zoznamu kultúrneho dedičstva Slovenska, niektorí ju vyhadzujú. Ona však tento poklad zachraňuje a vdýchne mu nový život.

Na kombosnímke pani Gabriela Kaštierová s jej kabelkou vyrobenou z modrotlače. — Foto: General Trucking/archív Gabriela Kaštierová

Žiar nad Hronom 3. februára (TASR/Dobré noviny) - Jej láskou sa stala modrotlač a ako jedna z mála ľudí pracuje aj s pôvodnou tkaninou dýchajúcou poctivou prácou. Gabriela Kaštierová zo Žiaru nad Hronom je majsterka ľudovo-umeleckej výroby. Ročne vyrobí z modrotlače okolo 150 originálnych tašiek a kabeliek. Sú nielen praktické a dekoratívne, ale predovšetkým pravé slovenské.

Praktický vak z modrotlače. Foto: archív Gabriela Kaštierová

Pani Gabriela pracuje ako účtovníčka, no popri tom už tridsať rokov šije. "K šitiu ma to ťahalo už od detstva, tašky a kabelky vyrábam, ale iba ostatných sedem rokov," približuje svoje záľubu. Spočiatku začínala s prírodnými materiálmi ako konope či ľan. Domáce plátna, ktoré už majú nejaký ten rok za sebou, zachraňuje vďaka svojim známym pred vyhodením do smetného koša. "Pre niekoho je to starina, pre mňa niečo úžasné. Plátno vyperiem, dám si ho vymanglovať a potom šijem. Ale stáva sa mi, že mi je ľúto vôbec do toho zastrihnúť a odkladám ho," hovorí Žiarčanka.

Srdce jej poskočilo

Očarujúce vzorované tašky vychádzajú spod jej rúk najmä uplynulé dva-tri roky, kedy modrotlač po zápise do Reprezentatívneho zoznamu kultúrneho dedičstva Slovenska, zaznamenala oživenie a rozmach. "Modrotlač je krásna, má veľa vzorov a dá sa kombinovať," hovorí o svojej srdcovke.

Slovenská modrotlač hýri tradičnými vzormi. Pridávajú sa k nej však aj modernejšie. Foto: TASR - Jozef Poliak

Originálne "kúsky" modrotlačových látok získava nielen od súčasných slovenských výrobcov - Mateja Rabadu a Petra Trnku, ale aj z dvoch českých dielní v Strážnici a Olešnici, ako aj zberom od ľudí, ktorí v skriniach tieto látky ešte majú, ale chcú ich predať.

Modrotlač môžu nosiť aj súčasné ženy. Foto: archív Gabriela Kaštierová

"Nedávno som takto získala niekoľko metrov vzácnej originálnej modrotlače z banskobystrickej prevádzky, ktorá v Radvani fungovala ešte začiatkom 70. rokov 20. storočia," priblížila kúsok látky. "Nádherná modrotlač, vzory bordúr, krásne tulipánové vzory. Keď som to zbadala, len mi tak srdce poskočilo. Takéto staré plátna sú aj po rokoch kvalitné, ako keby ich niekto teraz vyrobil a nafarbil."

Každá taška a kabelka vychádzajúca spod jej rúk je originálom. Aplikuje na ne totiž paličkovanú čipku, často desiatky rokov starú, farebné výšivky s folklórnymi motívmi, na tašky z plátna maľuje vlastné vzory alebo na ne pridáva nevšedné obrazce z farebných nití.

Listová kabelka do ruky, modrotlač Peter Trnka. Foto: facebook/gabak

Okrem kabeliek a tašiek šije aj rôzne vaky, kozmetické taštičky, ruksaky, vrecká na bylinky, plátené košíky. Niektoré z jej kúskov si dokonca vybralo do svojej predajne aj Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV). Keďže sa zúčastňuje na najväčších remeselných trhoch a jarmokoch na Slovensku, na ktoré prichádzajú aj ľudia spoza hraníc, jej výrobky sú nielen vo vlastníctve tunajších žien, ale aj záujemcov o originálnu ručnú prácu zo zahraničia. Pani Gabriela však svoje výrobky tiež rada nosí a s hrdosťou ukazuje svetu, aká jedinečná krása sa vyrába na Slovensku.