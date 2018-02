TASR

Tréner Šimíček druhýkrát v rovnakej rieke: Kompetencie si podelíme

Český tréner sa do Košíc vrátil prakticky hneď po tom, čo ukončil pôsobenie v Znojme.

Roman Šimíček, archívne foto. — Foto: TASR/František Iván

Košice 2. februára (TASR) - S dvomi rovnocennými trénermi vstúpia hokejisti HC Košice do záverečnej fázy tipsportligovej sezóny. Čech Roman Šimíček sa vrátil do známeho prostredia a s kolegom Marcelom Šimurdom si podelí kompetencie. Do Košíc sa vrátil prakticky hneď po tom, čo ukončil pôsobenie v Znojme.

Vraví sa, že dvakrát do rovnakej rieky nevstúpiš, ale v prípade Romana Šimíčka to neplatilo. V roku 2015 doviedol spoločne s hlavným trénerom Petrom Oremusom košický klub k majstrovskému titulu, no o pár mesiacov boli obaja zo svojich funkcií uvoľnení pre neuspokojivé výsledky. Následne krátko viedol Skalicu a takmer dve sezóny aj Znojmo v medzinárodnej súťaži EBEL. Dnes je už opäť v Košiciach, tentoraz však už v pozícii rovnocenného trénerského partnera Marcela Šimurdu.

"Na Košice mám iba najlepšie spomienky, hoci tá druhá sezóna nám nevyšla podľa predstáv. Do Košíc som sa však vrátil veľmi rád. Už v januári mi volali predstavitelia košického klubu s otázkou, či by som mal záujem vrátiť sa do Košíc od budúcej sezóny. V tej chvíli som bol pod zmluvou a tak sme to veľmi neriešili. Neskôr som však v Znojme rozviazal kontrakt a následne prišla ponuka z Košíc. Ja v podstate doplním trénerské duo, ktoré je v HC Košice už niekoľko týždňov. Určite nemám v úmysle razantne zasahovať do chodu mužstva, pretože tím celkom ide a aj výsledky sú dobré. Kompetencie budeme mať s Marcelom asi na rovnakej úrovni. Myslím si, že nebude žiadny problém dohodnúť sa s ním na jednotlivých veciach," uviedol Šimíček v deň svojho nástupu ku košickému tímu.

Predstavitelia klubu už po januárovom angažovaní trénerskej dvojice Marcel Šimurda - Peter Bartoš avizovali, že túto dvojicu doplnia o ďalšieho trénera, s ktorým by radi počítali aj v dlhodobejšom horizonte. "Niečo sme si už povedali a naznačili, ale všetko sa bude odvíjať od toho, ako bude vyzerať naša spolupráca. Ja by som sa však prípadnej dlhodobej spolupráci určite nebránil, naopak, budem rád, ak podpíšem dlhodobejší kontrakt a budem dlhšie pracovať s tímom. Je to však otázka budúcnosti. Teraz mám zmluvu do konca sezóny," prezradil Šimíček.