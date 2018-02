TASR

Michelle Obamová prezradila, čo bolo v škatuli od Melanie Trumpovej

Michelle Obamová poskytla rozhovor, v ktorom prezradila mnohé zaujímavosti.

Michelle Obamová — Foto: TASR/AP

Los Angeles 2. februára (TASR) - Bývalá prvá dáma Spojených štátov Michelle Obamová sa vo štvrtok objavila prvýkrát v televíznom vysielaní odvtedy, ako sa odsťahovala z Bieleho domu, informovala agentúra DPA.

V rozhovore s moderátorkou Ellen DeGeneresovou okrem iného prezradila, čo bolo v darčekovej škatuli, ktorú jej pri striedaní prezidentov v januári 2017 odovzdala nová prvá dáma Melania Trumpová.

Obamová priblížila, že darčekom, ktorý jej Trumpová dala do rúk na schodoch Bieleho domu, bol "krásny rám". Túto situáciu média opisovali ako trápnu, pretože sa zdalo, že Obamová je v rozpakoch a nevie, kam má škatuľku odložiť.

"Čo mám s tým darom robiť?" spomenula si Michelle na svoje pocity z januára 2017. "Nebol tam nik, kto by mi tú škatuľu vzal," pokračovala.

Obamová tiež uviedla, že tempo života jej rodiny sa od opustenia sídla prezidenta USA značne spomalilo. "Zobudím sa, keď sa chcem zobudiť," priblížila v televíznej relácii The Ellen DeGeneres Show. "Máme sa vynikajúco, dievčatá sú v poriadku, Barack pracuje, máme projekty, takže sme zaneprázdnení," dodala.

Moderátorka sa bývalej prvej dámy tiež opýtala, ako sa majú ľudia vyrovnať so situáciou v krajine, ktorá sa javí ako značne politicky rozdelená.

"Našich divákov, krajinu, by som len rada povzbudila, aby robili to, čo robíme každý deň, aby sme sa navzájom milovali, aby sme sa o seba starali, aby sme si preukazovali empatiu," odpovedala. "A nezabudnite, že to, čo hovoria vo Washingtone, nie je to, čím musíme nevyhnutne byť," dodala.

Obamovci sa rozhodli zostať vo Washingtone, aby ich mladšia dcéra, 16-ročná Sasha, mohla dokončiť strednú školu. Jej staršia sestra, 19-ročná Malia, začala chodiť na vysokú školu.