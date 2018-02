TASR

Volko si už doliečil vytknutý členok, Putalová ide do Francúzska

Majster Európy do 23 rokov sa predstaví najprv v sobotu v Karlsruhe a o tri dni neskôr v Düsseldorfe.

Ján Volko — Foto: TASR/AP

Bratislava 2. februára (TASR) - Slovenský atlét Ján Volko si už doliečil vytknutý členok a v piatok odcestoval do Nemecka, kde ho čakajú dva štarty v šprinte na 60 m.

Majster Európy do 23 rokov sa predstaví najprv v sobotu v Karlsruhe a o tri dni neskôr v Düsseldorfe. Obe podujatia sú zaradené do seriálu najvýznamnejších halových mítingov na svete IAAF World Indoor Tour. Konkurovať bude kvalitným súperom ako sú Kim Collins (Svätý Krištof a Nevis), Mike Rodgers z USA či Yunier Perez z Kuby.

"Zranenie odznelo vďaka podpore, ktorú som dostal. Cítim sa už dobre a pripravený naplno súťažiť. Na náročné štarty sa teším, bude to ostrý test v halovej sezóne, ale s trénermi všetko pripravujeme tak, aby forma vrcholila až v Birminghame na halových MS," sprostredkoval slová Volka atletický manažér Alfons Juck.

Ďalšia slovenská atlétka Iveta Putalová dostala pozvanie na medzinárodný míting vo francúzskom Mondeville, kde pobeží v sobotu v kvalitnej konkurencii na 400 m.

"Tréningy počas týždňa naznačujú, že forma narastá. V Juhoafrickej republike sme odtrénovali to, čo ešte nikdy predtým a výsledky by sa mali dostaviť. Je to však nasmerované na vyvrcholenie halovej formy až na MS v Birminghame," povedal Putalovej tréner Marcel Lopuchovský.