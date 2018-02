TASR

Na Slovensku si občania budú môcť v bankách otvoriť účet na diaľku

Finančné domy si budú schopné overiť identitu klienta prostredníctvom e-ID karty spolu s ďalšími bezpečnostnými prvkami.

Bratislava 1. februára (TASR) - Už aj na Slovensku bude možné otvoriť si bankový účet na diaľku. Občanom to umožní novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ktorú vo štvrtok schválil parlament. Finančné domy si budú schopné overiť identitu klienta prostredníctvom e-ID karty spolu s ďalšími bezpečnostnými prvkami.

Legislatíva doteraz umožňovala bankám poskytovať prvotné služby klientom len ak prídu do pobočky osobne a preukážu sa občianskym preukazom. To sa ale zmení. "Niektoré krajiny ako Nemecko alebo Rakúsko svojim bankám dovolili konať inak a modernejšie. Začal byť dopyt od slovenských bánk, aby aj na Slovensku bolo možné otvoriť si účet na diaľku. Vďaka novele slovenské banky budú môcť od nasledujúcich mesiacov postupne predstavovať svojim klientom novú službu, a to otvoriť si účet na diaľku bez toho, aby banku museli navštíviť," informoval na tlačovej konferencii podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD).

Zároveň vyčíslil, že už v súčasnosti je niekoľko desiatok tisíc Slovákov, ktorí si takto pohodlne otvorili účty v nemeckých bankách. "Zámerom SR musí byť, aby si naši občania neotvárali účty v zahraničí, ale naopak, aby naše banky boli také príťažlivé a na diaľku umožňovali otvárať účty aj iným občanom EÚ, ak splnia bezpečnostné predpisy," myslí si Pellegrini.

Podľa výkonnej riaditeľky Slovenskej bankovej asociácie Mileny Koreňovej sa vďaka tomuto opatreniu posilní konkurencieschopnosť slovenského bankového sektora v rámci EÚ. "Máme e-ID, biometrické pasy a sú ďalšie nové technológie, ktoré umožňujú identifikovať klienta v tomto technickom prostredí a nemusí prísť fyzicky na pobočku. Existujú v EÚ banky, ktoré to realizujú. Vďaka tejto novele sa bude môcť táto činnosť uskutočňovať aj v slovenských bankách," skonštatovala Koreňová.

V praxi si samotné banky zvolia vlastný spôsob, ako budú identifikovať klientov elektronicky. "Je veľká pravdepodobnosť, že banky sa budú uberať tým systémom, aký funguje v západnej Európe, teda klient sa dostane do technického rozhrania príslušnej banky, potom pomocou videohovoru a biometrického pasu alebo občianskeho preukazu dokáže banka spárovať a potvrdiť identitu klienta," vysvetlila Koreňová s tým, že ďalším spôsobom môže byť využitie elektronického podpisu.