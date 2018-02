TASR

Dnes o 15:23 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní SND uvedie premiéru viac ako storočnej Ibsenovej hry Hedda Gablerová

Hra je o večnej nespokojnosti, o neuhasiteľnom smäde po vzrušení, ktoré môže človeku priniesť len balansovanie na samom okraji tragédie, sebazničenia a šialenstva.

Na snímke zľava herci Táňa Pauhofová, Daniel Heriban a Alexander Bárta počas tlačovej konferencie Slovenského národného divadla k premiére hry Henrika Ibsena: Hedda Gablerová v Bratislave 1. februára 2018. — Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 1. februára (TASR) – Činohra Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave pripravuje premiéru hry svetoznámeho nórskeho autora Henrika Ibsena Hedda Gablerová. Uskutoční sa v sobotu a v nedeľu - 3. a 4. februára.

Po Nore je Hedda Gablerová najznámejšou Ibsenovou hrou. Je o večnej nespokojnosti, o neuhasiteľnom smäde po vzrušení, ktoré môže človeku priniesť len balansovanie na samom okraji tragédie, sebazničenia a šialenstva. Ak už nedokáže mať pevne v rukách vlastný život, môže mať v rukách aspoň život toho druhého a zanechať v ňom nezmazateľnú stopu.

Dráma o medziľudských vzťahoch sa odohráva vo vile s bazénom a veľkou záhradou. V nej sa Hedda Tesmannová-Gablerová (Táňa Pauhofová) nudí so slušným, ale tuctovým manželom Jorgenom Tesmanom (Alexander Bárta), ktorý čaká na vymenovanie za profesora. Ich návštevy známych z minulosti spôsobujú spomienky aj rôzne nové situácie a vzťahy.

"Bola to náročná práca. Ibsen je ťažký autor na preklad do súčasnej ľudskej psychológie. Naša inscenácia je však apretácia textu, zosúčasnili sme niektoré slová a trochu zdramatizovali dialógy," na štvrtkovej tlačovej konferencii povedal režisér Roman Polák.

Podľa dramaturga Daniela Majlinga napriek 127-ročnému textu je Heddin pohľad na ženský svet stále aktuálna výzva aj pre súčasnosť. Ten môže byť komplikovaný, nešťastný, frustrovaný, nenaplnený, čiže veľmi pestrý.

"Hedda je nešťastný človek tým, že je nepatričný. Ona má pocit, že nikam nepatrí. Že to, čo vo vnútri cíti, je veľmi výnimočné a nemá to kde realizovať, nevie ani ako. Nie je schopná udržiavať nejaký vzťah, aj keby po tom túžila. Prostredie, v ktorom sa ocitla je pre ňu nekompatibilné, veľmi jej ubližuje a cíti sa tam neprijateľná, čo v nej spôsobuje tie zlomy," vyjadrila svoje pocity hlavná predstaviteľka Táňa Pauhofová.

Aj Dano Heriban (Eilert Lovborg) potvrdil, že život javiskových postáv je zložitý, má hĺbku a komplikovaný vývoj. Potĺkanie sa medzi krízami a neopätovaná láska môže človeka dohnať k zlému koncu.

"Je to inscenácia, ktorú ako herec by som si rád pozrel. Je to o hodnotách, ktoré ľudia zdieľajú. Pre diváka to môže byť zaujímavá hra," konštatoval Alexander Bárta.

Okrem spomínaných hercov sa na javisku vystriedajú aj Zuzana Kocúriková, Monika Potokárová, Robert Roth a Anna Maľová. Scénu navrhol Pavel Borák, kostýmy Peter Čanecký, hudbu zložila Lucia Chuťková.