TASR

Dnes o 14:56 čítanie na minútu 0 zdieľaní R. Trnka: V otázke podpredsedov Košického kraja zatiaľ nie je dohoda

V súvislosti so schválením nového rozpočtu kraja by predseda KSK bol rád, aby to bolo čím skôr, na najbližšom zasadaní to však zrejme nebude.

Na snímke predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. — Foto: TASR/František Iván

Košice 1. februára (TASR) – Termín najbližšieho riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK), ktoré by okrem iného malo zvoliť podpredsedov KSK a zriadiť chýbajúce komisie, zatiaľ nie je určený. "Začiatkom budúceho týždňa by sme sa mali stretnúť s predsedami poslaneckých klubov, dohodnúť termín a zároveň si aj zhruba prejsť tie body, ktoré by sa mali prerokovať," povedal po štvrtkovom mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva predseda KSK Rastislav Trnka.

Definitívna dohoda na podpredsedoch a hlave na ich počte zatiaľ podľa jeho slov nie je. "Ja hlavne nepresadzujem variant piatich podpredsedov," povedal k svojej predstave o riešení tejto otázky.

V súvislosti so schválením nového rozpočtu kraja by Trnka bol rád, aby to bolo čím skôr, na najbližšom zasadaní to však zrejme nebude. "Ja by som bol za ten variant, aby nový rozpočet prešiel najprv komisiami, ktoré však zatiaľ nie sú, čiže najprv by sa podľa môjho názoru mali zriadiť," dodal pre novinárov.

Šéf VÚC potvrdil, že schválil čiastkovú zmenu organizačnej štruktúry Úradu KSK, pričom vznikla kancelária predsedu KSK. Jej riaditeľom sa stal Boris Bilčak. "Pána Bilčaka poznám aj z minulosti ako aktívneho a fundovaného právnika," povedal Trnka. Potvrdil tiež, že na miesta vedúcich odborov budú výberové konania aj s verejnými vypočutiami, tak ako sľúbil pred voľbami.

V poradí tretie, a to mimoriadne, rokovanie Zastupiteľstva KSK malo vo štvrtok v programe jediný bod - zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov s voľbou jej predsedu a členov. Predsedom komisie sa stal nezávislý poslanec Jaroslav Hlinka.