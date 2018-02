TASR

INESS navrhuje prejsť k decentralizovanej reforme školstva

Ministerstvo školstva potvrdilo, že otvorí niektoré z nastolených otázok v rámci rokovaní o pripravovanom Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Andrej Galica

Bratislava 1. februára (TASR) – Problém školstva nie je len na Slovensku, ale pretrváva v každej krajine. Podľa Róberta Chovanculiaka z INESS - Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz existujú dva spôsoby reformovania školstva. Jedným je centralizovaný, ktorý platí aj na Slovensku, a druhý je decentralizovaný, poznamenal Chovanculiak počas seminára v Bratislave. Zároveň navrhuje, aby sa prešlo na Slovensku k decentralizovanej reforme školstva.

Chovanculiak poukázal na 50 rokov, odkedy sa reformuje školstvo. "Celý tento proces sa začal v roku 1976, kedy sa vytvoril dokument Ďalší rozvoj československej výchovno-vzdelávacej sústavy, neskôr to boli dokumenty Duch školy, Projekt Konštantín a Milénium, ktoré skončili v zásuvke. Rovnako je zatiaľ na tom aj dokument Učiace sa Slovensko," povedal. Za 50 rokov bol použiteľný len Zákon o sústave základných a stredných škôl a Zákon o výchove a vzdelávaní, známy ako školský zákon.

"To, čo sa deti učia dnes, sa rozhoduje na ministerstve a na jeho úradoch. Navrhujeme, aby sa forma vzdelávania a učenia generovala skôr na lokálnych úrovniach, či už ide o riaditeľov, žiakov a zriaďovateľov, ktorí by mali právomoc povedať, čo a ako chcú učiť deti," vysvetlil Chovanculiak. Centralizovaný prístup podľa jeho slov neumožňuje reagovať na to, ako sa mení zamestnanie, technológie, služby, a deti sa potom učia veci, ktoré sú zbytočné.

V centralizovanom modeli trvá príprava reformy dekády, vyžaduje si dlhé diskusie a podlieha politickému cyklu a striedaniu ministrov. Pri decentralizovanom systéme trvá táto príprava kratšie, pričom si vyžaduje predstavu malej skupiny ľudí a nepodlieha cyklom a politike. V centralizovanom systéme môže byť v jednom čase platná len jedna a jej spätná väzba trvá roky. Naopak, pri decentralizovanom modeli môže fungovať niekoľko reforiem, ktoré fungujú paralelne vedľa seba.

"Riešením nie je prísť s reformou, ktorá lepšie nadefinuje obsah a formu vzdelávania," povedal Chovanculiak. Riešením je podľa neho prísť s reformou, ktorá umožní neustálu adaptáciu vzdelávania na meniace sa prostredie.

Ministerstvo školstva pre TASR potvrdilo, že otvorí niektoré z nastolených otázok v rámci rokovaní o pripravovanom Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV). "Vychádzať bude z autorského dokumentu Učiace sa Slovensko, ktorý bol pripomienkovaný naprieč celým spoločenským a politickým spektrom. Ministerstvo školstva sa v NPRVaV bude zameriavať najmä na kvalitu na všetkých úrovniach vzdelávacieho procesu," uzavrel odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.