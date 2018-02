TASR

Pri Smart Cities je dôležitá spolupráca mesta, štátnej správy a firiem

Smart Cities je neformálna platforma, ktorá spája aktívne slovenské mestá a expertov v tejto oblasti a úzko spolupracuje so štátnou správou.

Bratislava 1. februára (TASR) – Efektívne a úsporné fungovanie miest a obcí s pomocou moderných technológií prostredníctvom spolupráce verejného a súkromného sektora je cieľom projektu Smart Cities. Na štvrtkovej konferencii v Bratislave venovanej tejto téme to zdôraznil štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR Rastislav Chovanec aj predseda Smart Cities klubu Miloslav Jurík.

Smart Cities je podľa Juríka neformálna platforma, ktorá spája aktívne slovenské mestá a expertov v tejto oblasti a úzko spolupracuje so štátnou správou. "Smart Cities tému vnímame ako výrazný zásah do chodu mesta. Je to systémová zmena vo fungovaní mesta, ktorá ovplyvní jednak mesto samotné, jeho obyvateľov, občanov, ale takisto okolie. Využitím moderných technológií mestá môžu lepšie komunikovať jednak so svojimi občanmi, ale takisto s obcami vo svojom okolí," priblížil.

Zhodli sa na tom, že dôležitú rolu zohrávajú aj inovatívne firmy. "Úlohu MH vnímam skôr ako partnera v tejto téme, pretože pre nás sú kľúčové oblasti inovácie a firmy, ktoré prinášajú inovácie," konštatoval Chovanec s tým, že tieto spoločnosti môžu vyriešiť niektoré problémy miest. "Pripravujeme jednu výzvu, ktorá by bola práve na vytvorenie nejakých pilotných projektov, nejakých úvodných riešení, ktoré daná firma bude môcť v spolupráci s mestom vyskúšať, a keď to bude úspešné, keď sa to bude dariť, tak potom je možné, aby sa to implementovalo aj do iných miest," dodal.

Ďalším faktorom pri týchto projektoch je vedenie mesta, ktoré by malo aktívne pôsobiť pri vytváraní príležitostí. "Je to najmä o aktivite primátorov, vedenia a o spolupráci," podotkol Jurík. Zástupca rezortu hospodárstva vyzdvihol pre predstaviteľov miest aj ďalšiu motiváciu, ktorou sú blížiace sa komunálne voľby. "Pre viacerých z vás je to príležitosť, ako odprezentovať či už nové nápady, alebo aj stratégiu, kam chcete to mesto rozvíjať do budúcnosti," pripomenul Chovanec.

Pri vytváraní inteligentných riešení pre slovenské mestá spolupracujú aj zahraniční partneri. "Prví partneri, s ktorými sme boli v kontakte, boli škandinávske krajiny, ale postupne stále viac sa zapájajú aj experti a spolupracovníci z Francúzska, Veľkej Británie, Holandska, takisto spolupracujeme s krajinami V4 a najmä s Českou republikou," vymenoval predseda Smart Cities klubu.

Nórska veľvyslankyňa na Slovensku Inga Magistadová priblížila formy medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti. "Na Slovensku pracujeme na zelených inováciách v poslednej perióde EEA Norway Grants (Granty EHP a Nórska), kde je tiež zahrnutý koncept Smart Cities v Bratislave a Zvolene a kde sú aj malé projekty na prispôsobenie sa klimatickým zmenám, a tiež na efektívne využívanie energií a podobne."

Christophe Léonzi, veľvyslanec Francúzska na Slovensku uviedol, že je potrebné podporiť európsku spoluprácu nielen na úrovni hlavných miest, ale spojiť aj ostatné teritóriá. "Veľmi dôležité pre koncept Smart Cities je to, že ide o riešenie, ako zlepšiť kvalitu života občanov, dôležité je aj vytvoriť miestne iniciatívy," dodal.