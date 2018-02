TASR

Rezort školstva: Odložiť zmenu kvót pre gymnáziá o rok nie je možné

Ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS) pred pár dňami povedala, že momentálny stav okolo prípadného zvýšenia kvót pre prijímanie detí na osemročné gymnáziá je v rukách poslancov NR SR.

Na snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (SNS). — Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 1. februára (TASR) - Opozičné riešenie problematiky osemročných gymnázií, čiže odloženie zmeny kvót pre tieto školy o rok, nie je možné. Upozorňuje na to ministerstvo školstva, ktoré reaguje na návrh poslancov Národnej rady SR z OĽaNO a nezaradených.

"Prechodné ustanovenia a zrušovacie ustanovenia, ktoré nadobudli účinnosť, nemožno novelizovať. To neplatí, ak v prechodných ustanoveniach ešte neuplynula lehota ustanovená na uplatnenie práva alebo splnenie povinnosti," pripomína ministerstvo.

V tomto prípade ide podľa rezortu o prechodné ustanovenie, ktoré už nadobudlo účinnosť. "Do 30. septembra 2017 mali odbory školstva okresných úradov rozhodnúť o počte tried a žiakov 1. ročníka osemročných gymnázií, čiže uplynula už aj lehota. Nie je teda splnená ani jedna právna podmienka potrebná na odklad účinnosti. Tak, ako sme avizovali, muselo by ísť o úplne novú úpravu v zákone," dopĺňa ministerstvo.

Opoziční poslanci chcú v pléne parlamentu navrhnúť posunutie zmeny kvót o rok. Súčasný stav označujú za chaos, poukazujú, že rodičia, školy ani ministerstvo školstva stále nevedia, či vôbec a koľko žiakov budú môcť prijať na osemročné gymnáziá. Prihlášky pritom musia podať najneskôr o dva mesiace.

Hovorí sa aj o zvýšení kvót z piatich na desať percent. Ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS) pred pár dňami povedala, že momentálny stav okolo prípadného zvýšenia kvót pre prijímanie detí na osemročné gymnáziá je v rukách poslancov Národnej rady SR. Sama si nie je istá tým, či to v pléne prejde a čo prejde. V parlamentnom výbore bol koaličný návrh na zvýšenie kvót z piatich percent na desať, ale neprešiel. Návrhy ešte môžu prísť v pléne.