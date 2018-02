TASR

Dnes o 12:47 čítanie na minútu 0 zdieľaní Sánkar Ninis chce na ZOH potvrdiť výbornú formu, pozná nástrahy trate

Slovenský sánkar pred štyrmi dňami na ME v lotyšskej Sigulde skončil šiesty a v neolympijskom šprinte vybojoval historické striebro.

Na archívnej snímke slovenský sánkar Jozef Ninis. — Foto: TASR/AP

Bratislava 1. februára (TASR) - Vo štvrtok zamierilo do dejiska ZOH 2018 ďalších sedem slovenských športovcov. Kurz Pjongčang nabrali sánkari Jozef Ninis, Jakub Šimoňák, Marek Solčanský, Karol Stuchlák a trio bežcov na lyžiach Peter Mlynár, Andrej Segeč, Miroslav Šulek. Ninis chce na svojej štvrtej zimnej olympiáde potvrdiť výbornú aktuálnu formu. Pred štyrmi dňami na ME v lotyšskej Sigulde skončil šiesty a v neolympijskom šprinte vybojoval historické striebro.

Ľadové koryto v Pjongčangu pozná a vie o všetkých nástrahách trate. Dôležité podľa jeho slov bude, aby zvládol tri problematické úseky. "Absolvovali sme tam po homologizácii dráhy dvojtýždňové sústredenie. Rok na to som tam odjazdil podujatie Svetového pohára, pretože reglement hovorí o tom, že tam musia byť pred ZOH oficiálne preteky. Počas olympiády tam pôjdem asi osem, alebo deväť tréningových jázd."

Skúsený reprezentant upozornil na kritické úseky v strede trate: "Je tam zabudovaný nejaký škriatok, úseky 9, 10 a 11 sú veľmi problematické. Deviatka je ľavotočivá zákruta, výjazd z nej smeruje rovno do mantinelu a následne trať klesá. Počas tréningu sa tam stalo niekoľko úrazov. Dúfam, že tentokrát sa nič nezomelie, verím, že si s tým poradím." Recept na zvládnutie kritických úsekov Ninis pozná: "Dá sa to vykompenzovať vybrúsením profilov zákrut, urobiť lepšie výjazdy. Keď sme tam boli pred sezónou, bolo to už o niečo lepšie."

Na ZOH v Turíne v roku 2006 skončil Ninis na 22. mieste, vo Vancouveri 2010 si pohoršil o dve priečky. Najlepšie umiestnenie dosiahol pred štyrmi rokmi v Soči, kde bol dvadsiaty. Jeho štart v Pjongčangu spočiatku nebol jasný. "Skôr by som povedal, že to je dielo akejsi náhody. Po tretej olympiáde som si myslel, že už je koniec, ale potom prišli lepšie výsledky a povedal som si, že zabojujem aj o účasť v Pjongčangu. Olympijská súťaž je výnimočná a je pre mňa česť reprezentovať svoju krajinu. Moja forma kulminuje, ale konkrétny výsledok si netrúfam odhadnúť. Bude to o štyroch jazdách," uviedol Ninis pre TASR.