Včera o 21:40 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Košičanky vo voľnom čase háčkujú roztomilé chobotničky, aby potešili predčasne narodené detičky

V košických Kasárňach/Kulturparku sa v stredu prvýkrát koná podujatie, ktorého cieľom je pomôcť deťom ležiacim v inkubátoroch Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice.

Na snímke dieťatko s chobotničkou. — Foto: TASR František Iván

Košice 31. januára (TASR) - Malé chobotničky, ktoré uháčkujú dobrovoľníčky na hromadnom a verejnom háčkovaní, pôjdu pre predčasne narodené a choré bábätká. V košických Kasárňach/Kulturparku sa v stredu prvýkrát koná podujatie, ktorého cieľom je pomôcť deťom ležiacim v inkubátoroch Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice.

"Je to súčasť väčšieho projektu, ktorý sa volá Háčkované graffiti, ktorý má množstvo menších akcií a toto je jedna z nich. Táto benefičná akcia je v Košiciach prvýkrát," uviedla pre TASR organizátorka podujatia Silvia Lukačínová.

Háčkovanie je podľa nej práca, ktorá sa v súčasnosti dostáva do popredia. "Dá sa robiť doma. Je to taká čistá práca, rýchla, veľa mamičiek to robí práve preto, že sa to dá veľmi rýchlo odložiť a dá sa to schovať pred dieťaťom, ktoré potrebuje pozornosť. Ľudia sa teraz postupne vracajú k tomu, aby niečo vytvorili vlastnými rukami, no a tým, že niečo aj tvoria a pomáhajú niekomu, tak to je plus," skonštatovala Lukačínová.

Hromadné a verejné háčkovanie chobotničiek pre predčasne narodené a choré bábätká v Kulturparku v Košiciach 31. januára 2018. Všetky chobotničky poputujú bábätkám na Neonatologické oddelenie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice. Predčasne narodeným deťom evokujú háčkované chobotnice pupočnú šnúru a preto neťahajú za hadičky ale hrajú sa s chápadlami. Foto: TASR/František Iván

Ako povedala, jednu chobotničku je možné vytvoriť za tri a pol hodiny. Na stredajšie podujatie sa prihlásilo viac ako 40 ľudí. Niektoré dostala hotové už vopred, celkovo by ich malo byť okolo 200.

"Začalo sa to v Dánsku nejakou mamičkou, ktorá vnútila dieťaťu do inkubátora hračku napriek doktorom a malo to až taký pozitívny účinok, že sa to v nemocnici a v celom Dánsku pomerne rýchlo rozšírilo," povedala Lukačínová s tým, že podobný projekt funguje necelý rok v Bratislave pod názvom Chobotničky pre srdiečkové detičky.

"Naša nemocnica má spolu dve novorodenecké oddelenia, to znamená, že tie chobotničky poputujú na obe z nich. Ich cieľom je, aby detičky zamestnávali, aby sa nesústredili na prípadné hadičky, ktoré musia byť na nich napojené, ale aby si radšej zobrali do rúčky chápadielko, ktoré im trošku pripomína aj pupočníkovú šnúru. To znamená, že upokojuje to ich nervový systém, srdiečko sa upokojuje a celkovo to na nich pôsobí veľmi pozitívne," povedala pre TASR hovorkyňa UNLP Košice Ivana Stašková.

Ročne sa u v košickej UNLP podľa jej slov narodí asi 3000 detí, z nich asi 150 až 200 detí predčasne.