TASR

Slováci na úvod turnaja vo florbale v Nitre zdolali Slovincov

Vo svojom úvodnom vystúpení na kvalifikačnom turnaji zdolali Slovinsko presvedčivo 7:2.

Na snímke gólová radosť hráčov Slovenska v zápase 2. skupiny európskeho kvalifikačného turnaja EUR 2 o postup na MS vo florbale mužov Slovinsko – Slovensko v Nitre 31. januára 2018. — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 31. januára (TASR) - Slovenskí florbalisti úspešne vstúpili do kvalifikácie o postup na decembrové MS v Prahe. Vo svojom úvodnom vystúpení na kvalifikačnom turnaji v Nitre zdolali v stredu Slovinsko presvedčivo 7:2.

Zverenci trénera Petra Koutného mali v Športovej hale Klokočina od úvodu hernú prevahu, dlhší čas im ale trvalo, kym zlomili odpor húževnatého súpera. Dôležité dva góly strelil v druhej tretine Martin Kubovič, dvoma presnými zásahmi sa v zápase prezentoval aj Ladislav Gál, ktorého vyhlásili za najlepšieho hráča na strane SR. Slováci sa v 2. európskej kvalifikačnej skupine stretnú ešte s Francúzmi, Nemcami a na záver so Švédmi. Na svetový šampionát postúpia z európskej kvalifikácie prvé dva tímy v skupinách plus ďalšie dva najlepšie z tretích miest.

kvalifikácia MS - 2. európska skupina: Slovinsko - Slovensko 2:7 (0:1, 1:2, 1:4) Góly: 32. Košir (Pustavrh), 53. Košir (z tr. strieľania) - 6. Gál (Machara), 31. Kubovič (Gál), 36. Kubovič (Moravčík), 43. Dudovič (Joščák), 48. Gál (Bachan), 57. Gašparík (Gál), 60. Joščák (Dudovič). Rozhodovali: Sjögren, Ellis (obaja Fín.), vylúčení: 1:0, presilovky a oslabenia: 0:0. Zostava SR: Mazák – Šefčík, Koščo, Bachan, Machara, Miške, Gašparík, Laštík - Ujhelyi, Grlický, Čonka-Skyba – Kubovič, Moravčík, Gál – Dudovič, Joščák, Nehila – Reguly, Mráz

Slováci mali podľa očakávania od úvodu loptičku vo svojej moci. Po úvodných oťukávacích minútach postupne zvýšovali tempo a v 6. minúte sa ujali vedenia po exportnej strele Gála. Napriek skorému vedeniu bolo na slovenských florbalkách stále cítiť nervozitu, čo sa odrzkadľovalo aj na nepresnej streľbe, veľké šance nepremenili Dudovič, Nehila či Ujhelyi, dvakrát zastavila pokusy žŕdka. V druhej tretine pokračoval slovenský tlak, Slovinci ale urputne bránili a mali aj kopec šťastia. V polovici stretnutia parádne trafil z voleja Kubovič, súper ale okamžite odpovedal gólom Košira. Kubovičovi hra chutila a v 36. minúte vrátil SR dvojgólový náskok, čím vniesol pokoj do domácich radov. Na 4:1 zvýšil Dudovič, potom sa druhýkrát v zápase strelecky presadil Gál. V 53. mi. Šefčík zatiahol "ručnú brzdu" a rozhodcovia nariadili trestné strieľanie, ktoré Košir po kľučke do forhendu premenil. Slováci však nepripustili žiadnu dramatizáciu duelu, v samom závere opäť herne pridali a Gašparík s Joščákom skrášlili výsledok.

Hlasy po zápase (zdroj: RTVS, szfb.sk):

Petr Koutný, tréner SR: "Bol to ťažký zápas, trápili sme sa v rozohrávke, problémy nám robila aktívna hra Slovincov. Od začiatku bola na našich hokejkách nervozita. Ťažko môžu hráči plniť pokyny, keď sa im nedarí realizovať to, to čo sme si naplánovali. Nepáčil sa mi prechod z obrannej do útočnej fázy. Škoda, bol to však prvý zápas, verím, že hráčov dostanem do pohody a bude to už len lepšie a lepšie."

Martin Joščák, kapitán a autor siedmeho gólu SR: "Nebol to ideálny súboj, ale napokon sme vykročili správnou nohou. Nesmieme sa obzerať na zápas s Nemcami, ale robiť postupné kroky a prvý už máme úspešne za sebou. Možno fanúšikovia očakávali vyšší rozdiel skóre, no my sme vedeli, že Slovinci majú kvalitných hráčov, čo aj dnes potvrdili."

Ladislav Gál, autor dvoch gólov a najlepší hráč SR: "Na hre bolo jednoznačne cítiť, že je to úvodný zápas, ale po úvodných góloch prišlo uvoľnenie a postupne sme sa rozbehli."

Rastislav Mazák, brankár SR: "Nevedeli sme, čo od Slovincov očakávať, keďže sme videli video staré dva roky a mali sme zbytočne nervózny začiatok. Neskôr to z nás opadlo a myslím si, že zvyšné dve tretiny už boli v poriadku."

ďalšie výsledky v Nitre: 4. skupina Dánsko - Rakúsko 6:3 (3:1, 2:1, 1:1) Španielsko - Veľká Británia 11:1 (3:0, 2:0, 6:1)

zostávajúci stredajší program

2. skupina

19.00 Francúzsko - Švédsko