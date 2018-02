Kristína Jurzová

Ako dosiahnuť, aby si dieťa zlepšilo polročné vysvedčenie do konca roka bez stresu a bifľovania

Spomeňte si na seba, keď ste boli malí a niesli domov so strachom vysvedčenie. Možno má tieto pocity aj vaše dieťa. Zareagovať však môžete inak ako vaši rodičia.

Ilustračné foto. — Foto: koláž DN

BRATISLAVA 31. januára (Dobré noviny/TASR) - Biely papier v ruke a možno aj zvieranie žalúdku. To sú pocity niektorých detí, keď majú ukázať svojim rodičom polročné vysvedčenie. Nie je to však okamih významný len pre školopovinné deti, ale aj pre dospelých. Až polovica Slovákov (50,2 percenta) vníma polročné vysvedčenie ako dôležitú udalosť. Vyplýva to z reprezentatívneho výskumu trhu uskutočneného agentúrou ACRC na vzorke 1012 respondentov.

Slováci sú prísni

Postoj k polročnému vysvedčeniu sa mení aj v závislosti od regiónov Slovenska. Ako dôležitú udalosť ho najčastejšie vnímajú ľudia žijúci v Trenčianskom kraji. Najmenšiu dôležitosť mu pripisujú obyvatelia Prešovského kraja.

Najviac opýtaných vníma polročné vysvedčenie pozitívne, ak sú na ňom len jednotky a dvojky. Štvrtina opýtaných pripúšťa, že je dobré, aj keď je na ňom jedna trojka. Slovensko má aj svoju skupinu prísnych dospelých, ktorí úspech svojho dieťaťa na polročnom vysvedčení vnímajú, ak sú na ňom len samé jednotky. Tých však je len do päť percent.

Ako zareagovať na zlé vysvedčenie?

K trestu za zlé vysvedčenie kedykoľvek v minulosti sa priznalo šesť percent respondentov. Najčastejšie rodičia svoje deti ústne pokarhajú. Medzi najviac využívané formy trestu patria zákazy používania počítača, mobilu, sledovania TV a vychádzky s kamarátmi. "Určite však nie je vhodné kričať či dieťa biť alebo iným spôsobom ho trestať," varuje psychologička Paulína Bartková zo Základnej školy Nevädzovej 2 v Bratislave. Podľa nej je dôležité zachovať chladnú hlavu. "Aj keď chápem, že niekedy je to veľmi ťažké. Vždy treba zvážiť, prečo sa nám dieťa zhoršilo."

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Každý rodič by sa mal predovšetkým pozrieť na všetky okolnosti: či sa dieťa skutočne snaží v rámci svojich možností, nežiadať od dieťaťa čisté jednotky (veď, život nie je len o známkach) a tiež zvážiť, či sa v živote dieťaťa nediali vážne životné udalosti (rozvod, úmrtie blízkej osoby...), ktoré mohli v určitom období polroka ovplyvniť jeho známky na vysvedčení.

K tomu, aby sa vaše dieťa zlepšilo a prinieslo uspokojivejšie hodnotenie, môžete prispieť aj vy. Kým v nižšom veku má veľmi pozitívny účinok slovná pochvala, motivovať deti od 11 do 16 rokov je náročnejšie. S obdobím dospievania sa totiž spája nižšia chuť do učenia. Všetko sa to odvíja od návykov, ktoré deti získavajú, keď sú malé. "Na dobrý systém a pravidelný režim (príprava na vyučovanie, hranie sa...) treba „nabehnúť“ hneď v prvej triede a potom to aj neskôr ide ľahšie," hovorí zo skúseností Bartková.

Bludný kruh odmeňovania

Polročné vysvedčenie oslavuje podľa prieskumu 38 percent Slovákov. Viac rodičov uprednostňuje darček pred spoločným zážitkom. Peniaze ako formu odmeny využívajú len necelé štyri percentá rodičov. Suma takejto odmeny je do desať eur. Najčastejšie kupované darčeky sú sladkosti a knihy. Medzi najobľúbenejšie zážitkové odmeny patrí výlet s rodinou, návšteva cukrárne alebo spoločný obed v reštaurácii.

Bartková však obdarúvanie nepovažuje za dobrý nápad. "Aj keď chápem rodičov, že vždy je za odmeňovaním za dobré známky ten najlepší úmysel. Ale práve v tom období dospievania sa môžu vďaka tomuto nápadu dostať do začarovaného kruhu, keď sa dieťa učí predovšetkým kvôli odmenám," objasňuje psychologička. Podľa nej totiž vzniká ďalší problém, ako sa dostať z tohto kruhu von a naučiť dieťa, že sa učí predovšetkým kvôli sebe a svojmu budúcemu zamestnaniu. "Myslím si, že skutočne tá slovná pochvala môže byť dostatočnou odmenou," konštatuje psychologička.

A na záver: Ak vaše dieťa prinesie zo školy zlú známku, svet sa nezrúti. Veď možno ani vy ste nemali vždy len čisté jednotky. Je dôležité motivovať ho, povzbudzovať k dobrému výkonu, pretože nie každé dieťa je na matematiku, slovenčinu či angličtinu. Môže byť skvelé v maľovaní, športe alebo inej činnosti. Určite je v tom vašom dieťati niečo, na čo môžete byť ako rodičia veľmi hrdí.