TASR

Dnes o 13:59 čítanie na minútu 0 zdieľaní OĽaNO navrhuje viaceré zmeny vo vládnom zákone o dreve

Ján Budaj označil za hlavný problém kontrolu vývozu dreva.

Ilustračná snímka. — Foto: TABLET.TV

Bratislava 31. januára (TASR) - Návrh zákona o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh z dielne rezortu pôdohospodárstva nerieši podľa opozičného hnutia OĽaNO zásadné veci. Predstavitelia hnutia preto navrhujú v právnej norme viaceré zmeny.

"V súčasnosti zaznieva čoraz hlasnejšie kritický pohľad na to, akým spôsobom sú spravované lesy, ktoré sú najväčším pokladom Slovenska. Táto kritika je v mnohom oprávnená. Lesy sú základným krajinotvorným prvkom a vo veľkej miere rozhodujú o zdraví a budúcnosti nás všetkých," opísala na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR poslankyňa hnutia Veronika Remišová.

Poslanec OĽaNO Martin Fecko by aktuálny vládny zákon o dreve uvítal, ak by však predkladateľ prijal pozmeňujúce návrhy poslancov hnutia, zákon by bol podľa neho účinnejší. "Návrh vôbec nerieši export dreva. Taktiež nerieši zásadnú vec, akou je nezameniteľný spôsob označovania a identifikácie jednotlivých kusov surového dreva. Bez toho je zákon z hľadiska dreva prepravovaného z lesa absolútne neúčinný," vysvetlil Fecko.

Zároveň pokiaľ bude podľa neho Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia podliehať ministrovi, nebude zárukou nestrannosti. "Pretože veľa únikov kvality a množstva dreva sa deje na vysokej úrovni. Malé ryby týmto znením zákona pochytáme, veľké však potešíme," dodal Fecko. Podľa neho by tak mala byť inšpekcia nezávislá, podobne ako Najvyšší kontrolný úrad.

Ján Budaj (OĽaNO) označil za hlavný problém kontrolu vývozu dreva. "Často sa aj zdravé drevo vyváža a končí v spaľovniach ako štiepka. Kontrola je podľa nás kľúčová vec. Kľúčovým riešením by bolo, aby bol na každom prevážanom kmeni čiarový kód, prostredníctvom ktorého sa dá v priebehu niekoľkých sekúnd zistiť, či ide o legálny výrub, alebo nie," doplnil.

Existuje podľa neho niekoľko príkladov zo zahraničia. "Napríklad už aj v Rumunsku majú občania k dispozícii aplikáciu, cez ktorú vedia jednoduchým spôsobom upozorniť políciu na trestnú činnosť v oblasti vývozu dreva," dodal Budaj. Podľa neho by tak aj polícia na Slovensku po niekoľkých školeniach bola určite schopná za krátky čas prekontrolovať kamióny naložené drevom.