Zmeny na trhu práce sa prejavujú na účastníkoch pracovných veľtrhov

Skutočnosť, že nezamestnanosť na Slovensku klesla, spôsobila, že veľtrhy majú dnes pre zamestnávateľov ešte väčší zmysel ako kedysi.

Bratislava 31.januára (TASR) - Zmeny na slovenskom trhu práce sa prejavujú aj na účastníkoch veľtrhov ponúkajúcich prácu. Skutočnosť, že nezamestnanosť na Slovensku klesla, spôsobila, že veľtrhy majú dnes pre zamestnávateľov ešte väčší zmysel ako kedysi.

Spoločnosť Profesia pripravuje v hlavnom meste už 9. ročník veľtrhu Profesia days. Incheba Expo otvorí brány všetkým záujemcom 28. februára až 1. marca 2018.

Kým v minulosti stačilo zamestnávateľom vynaložiť na zaujatie uchádzačov o prácu menej úsilia, dnes je to inak. V súčasnosti musia firmy zvoliť inú komunikáciu ako pred piatimi rokmi. Iba polovica účastníkov z vlaňajšieho ročníka, ktorá vyplnila dotazník, uviedla, že prišla na podujatie hľadať prácu. Viac ľudí prišlo skôr zistiť, aké pracovné pozície spoločnosti ponúkajú a čo poskytujú svojim zamestnancom. To znamená, že ak by firma na veľtrh neprišla, s takýmito ľuďmi by sa zrejme nestretla, keďže nejde o skupinu ľudí, ktorá aktívne posiela životopisy a hľadá si novú prácu.

Práve skutočnosť, že najväčšie množstvo ľudí, ktorí sa na veľtrhu zúčastnili, zaujímali najmä informácie o zamestnávateľoch, môžu firmy využiť vo svoj prospech. Personalisti majú navyše príležitosť zaujať aj takých, ktorí možno prácu hľadajú, no nenapadlo im skúsiť zmeniť odvetvie, mohli mať voči danej práci nejaké predsudky, prípadne danú spoločnosť až tak nepoznajú. Celá komunikácia s uchádzačmi prichádza navyše mimo zasadačiek v neformálnom prostredí.

Analýza účastníkov minulého ročníka ukázala, že najväčšia časť zúčastnených bola vo vekovej skupine 25 až 34 rokov. To znamená, že ide o vek, ktorý je z pohľadu zamestnávateľov atraktívny. Uchádzači v danom veku majú z tohto dôvodu najlepšie vyhliadky na zmenu práce.

