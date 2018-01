S biatlonom poletela na ZOH do Pjongčangu aj sila presvedčenia

TASR

Biatlonisti nešetrili dobrou náladou, pred ZOH postíhali všetko, čo stihnúť mali. Teraz si uvedomujú najmä jednu veľkú výhodu, na to, aby uspeli, majú veľa pokusov.

Na snímke slovenské biatlonistky Terézia Poliaková (vpravo) a Alžbeta Majdišová počas odchodu prvej časti výpravy na ZOH 2018 v Pjongčangu v Bratislave 31. januára 2018. — Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 31. januára (TASR) - Nad biatlonistami sa počas odchodu na ZOH v Pjongčangu vznášala sila presvedčenia, všetko dobré a prenikavé, čo v minulosti dosiahli. Aj teraz by mali byť jasnou oporou vo výsledkoch. Popri nich pôsobila ženská vetva bežkýň na lyžiach oveľa skromnejšie, a to nielen v ambíciách, ale aj v počte.

Biatlonisti nešetrili dobrou náladou, pred ZOH postíhali všetko, čo stihnúť mali. Teraz si uvedomujú najmä jednu veľkú výhodu, na to, aby uspeli, majú veľa pokusov. Jedenásť disciplín umožňuje v skokanskej terminológii viac opráv a ak sa aj zaváha, môžu vzápätí reparát zvládnuť na výbornú. Aj preto z viacerých strán zaznelo, bol by v tom čert, aby sa nám to nepodarilo, malú dušičku nemáme, zabojujeme, uvidíme.

Jednoznačným žolíkom biatlonovej výpravy je Anastasia Kuzminová, dvojnásobná olympijská víťazka v šprinte, trojnásobná medailistka. Do Pjongčangu letela v pozícii druhej ženy v priebežnom hodnotení Svetového pohára: "Je to príjemné, aj keď som z viacerých strán vnímala u mnohých obavy, či forma vydrží až na olympijské preteky. Nie je to jednoduché, preto ťažko niečo sľubovať. Pracovali sme tak, aby forma vydržala. Biatlon sa však skladá z behu i streľby, treba na to neustále myslieť. Ja som sa trochu so streľbou potrápila, no snažili sme sa vyladiť obe súčasti, aby boli v pohode."

Slovenský biatlon si môže zahrať olympijský poker s viacerými vysokými kartami. Paulína Fialková by nemusela cítiť veľký tlak, aj preto sa potichu hovorí, že môže príjemne prekvapiť. Bežecky ju tréner Martin Bajčičák pripravil nádejne a ak dobre odstrieľa, núka sa výrazný výsledok. "Teraz sa cítim celkom dobre, som najmä zdravá a teším sa na to, čo nás čaká," pochvaľovala si Fialková. "Myslím si, že som sa dobre pripravila, verím si, aj atmosféra môže byť veľmi motivačná. Mne padlo veľmi vhod, že som na majstrovstvách Európy obsadila v stíhačke štvrté miesto, najmä vďaka zlepšenej streľbe. Pred nami je vrchol, všetko som mu podriadila a do Pjongčangu odchádzam s lepšou psychikou," dodala Fialková.

Trénerka žien Anna Murínová spokojne rekapitulovala doterajšiu sezónu: "Čo sme chceli, aký sme mali zámer, to všetko sme postíhali. Ani neviem, či je spokojnosť správne slovo, viac sa prejavuje únava, len v nedeľu sme prišli z majstrovstiev Európy v talianskom Ridnaun, ani sme si nestačili poriadne vydýchnuť. A očakávania? Ja nebudem hovoriť o umiesteniach, nerada niečo predbieham, no určite budem spokojná, ak si udržíme bežeckú formu, ktorá mala v predchádzajúcich dňoch stúpajúcu tendenciu."

Tesne pred odletom na ZOH si stihol na ME zdvihnúť sebavedomie Martin Otčenáš. Vo vytrvalostných pretekoch skončil piaty, no nemyslí si, že práve táto disciplína bude pre neho najsilnejšia, a že nad ostatnými vynikne: "Nepovedal by som, každý z nás má rovnaké šance, nie sme výkonnostne príliš rozdielni. Nám dosť často chýba riadne bežať a k tomu aj dobre zastrieľať. Ak sa nám to podarí, nevylučujem prenikavejší výsledok."

Bežkyňa Alena Procházková okolo seba často šírila v minulosti veľkú dávku optimizmu. Teraz sa ocitla najmä v stave očakávania, pretože ťažko odhaduje, čo sa na ZOH udeje: "Človek sníva o medailách, ja to však vôbec momentálne neviem odhadnúť, aký výsledok dosiahnem. Prekonala som aj zranenia, nemala som šancu naplno si všetko odpretekať. Ladili sme formu k ZOH a už len dúfam, že mi to vyjde."