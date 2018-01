TASR

Dnes o 12:04 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní PRIESKUM: V januári by voľby vyhral SMER pred SaS a OĽaNO

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 31. januára (TASR) - Ak by sa parlamentné voľby konali koncom januára, vyhrala by ich strana Smer-SD so ziskom 25,5 percenta. Ako druhá najsilnejšia by skončila SaS, podporilo by ju 13,1 percenta respondentov, tretie skončilo hnutie OĽaNO-NOVA s 11,4 percentami.

Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý na vzorke 1012 respondentov uskutočnila agentúra Focus v dňoch 23. - 28. januára.