Lesy SR chcú cestu dreva sledovať zriadením útvaru kontroly

Zväz vníma pozitívne posun vo vytváraní podmienok pri strednodobých a dlhodobých zmluvách na predaj drevnej hmoty.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR Oliver Ondráš

Banská Bystrica 31. januára (TASR) - Zväz spracovateľov dreva (ZSD) SR víta novú obchodnú stratégiu štátneho podniku Lesy SR, ktorá má priniesť toľko požadovaný transparentný predaj drevnej hmoty zo štátnych lesov. Jednania o zmluvách na predaj dreva slovenským spracovateľom sú pred koncom, pričom vedenie zväzu verí aj v ich dôsledné napĺňanie.

"Vytvorili sme azimut, ktorý je nastavený dobrým smerom. Takto vytvorené zmluvy dávajú našim firmám predpoklad, aby sa vytvorili podmienky pre ďalšie investície do drevospracujúceho priemyslu," uviedol na stredajšej tlačovej konferencii prezident ZSD Igor Patráš.

Zväz vníma pozitívne posun vo vytváraní podmienok pri strednodobých a dlhodobých zmluvách na predaj drevnej hmoty. "Budeme sledovať ich napĺňanie. Zároveň sme navrhli Lesom SR pravidelné stretávanie sa pre vyhodnocovanie tohto procesu," pripomenul Patráš.

Riaditeľ Lesov SR Marian Staník zdôraznil, že od jeho nástupu v roku 2016 podnik žiadne dlhodobé zmluvy na predaj dreva s firmami, ktoré s ním len obchodujú, neuzatvoril. "Od tohto roku sme začali v súlade s našou novou obchodnou stratégiou podpisovať dlhodobejšie zmluvy na päť rokov, strednodobé na tri roky a tiež jednoročné zmluvy," uviedol. Podnik v súčasnosti ale čaká na časové naplnenie dlhodobých zmlúv s desiatimi subjektmi, ktoré mali byť podľa niektorých médií nevýhodné, avšak podľa nezávislých analýz vypovedateľné len za cenu veľkých finančných strát. Podľa Staníka ale nie sú tieto zmluvy pre podnik nevýhodné, keďže drevo sa pre firmy predáva za trhovú cenu.

Lesy SR chcú odberateľov dreva aj kontrolovať, a to až po konečného spracovateľa. V prípade, že drevo nespracuje slovenský odberateľ, resp. spracovateľ, zmluva bude bez náhrady vypovedaná. "Na generálnom riaditeľstve vytvárame aktuálne útvar, ktorý sa bude zaoberať kontrolou toku drevnej hmoty," pripomenul. Podnik chce zároveň iniciovať legislatívny proces, ktorý by umožnil vydávanie licencií pre vývoz dreva, a to ako pre štátny, tak pre neštátny sektor.