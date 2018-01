TASR

Spoločnosť Unicorn Systems si chce vychovať odborníkov v oblasti IT

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Prešov 31. januára (TASR) - Spoločnosť Unicorn Systems, ktorá má na Slovensku svoje pracovisko v Prešove, prichádza s vlastným riešením, ako získať odborníkov v oblasti informačných technológií (IT) bez toho, aby lákali do práce cudzincov. Firma vsadila na spojenie vzdelávania s praxou. Ponúka možnosť študovať na súkromnej vysokej škole Unicorn College v Prahe, pri tom však študenti môžu ostať vo svojom rodnom meste.

Program je zaujímavý aj tým, že študenti môžu získať štipendium a platenú prácu už od prvého ročníka a pri štúdiu získať praktické skúsenosti z projektov v IT. Ako informovala Jana Krajkovičová z komunikačného tímu, na rozdiel od iných vysokých škôl tak môžu rodiny na východe Slovenska ušetriť a pritom dať svojim deťom kvalitné vzdelanie.

Cieľom ponúkaného programu je poskytnúť absolventom stredných škôl možnosť získať prácu a súčasne študovať. "Chceme prilákať šikovných absolventov hlavne technických stredných škôl a gymnázií, ktorí u nás budú pracovať ako programátori a súčasne budú študovať kombinovanou formou na Unicorn College. Primárne je v ponuke študijný odbor Informačné technológie," uviedol riaditeľ školy Marek Beránek.

Štúdium prebieha v kombinácii webinárov, videokonferencií a priamej výučby na Unicorn College v Prahe.

"Spojenie štúdia s praxou sa ukazuje nielen ako obojstranne výhodná spolupráca, ale v dnešnej dobe ako nutnosť. Podobný princíp spolupráce už rozvíjame so Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou v Prešove, veríme preto, že naša ponuka vzbudí záujem aj v ostatných častiach tohto regiónu," doplnil Richard Schwartz, obchodný riaditeľ Unicorn Systems SK.

Študenti môžu podávať prihlášky priebežne až do polovice septembra, prijímacie konanie prebieha formou pohovorov v priebehu júna, augusta a septembra. Uchádzač o štúdium by mal mať ukončené stredoškolské vzdelanie maturitnou skúškou a mal by byť motivovaný na štúdium informačných technológií. Viac informácií je dostupných na stránke https://unicorn.com/work-and-study.